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Эксперт назвал избыточным закон о правах пассажиров верхних полок в поезде

Эксперт назвал избыточным закон о правах пассажиров верхних полок в поезде - РИА Новости, 13.12.2021

Эксперт назвал избыточным закон о правах пассажиров верхних полок в поезде

Законодательное регулирование отношений между пассажирами верхних и нижних полок в поездах дальнего следования является избыточным, ведь обычно попутчики сами... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:44

2021-12-13T16:44

2021-12-13T19:00

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Законодательное регулирование отношений между пассажирами верхних и нижних полок в поездах дальнего следования является избыточным, ведь обычно попутчики сами договариваются, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов."Верхняя полка часто стоит дешевле нижней на 30 процентов, и человек, приобретая билет, делает осознанный выбор", — заявил Зотов.По его словам, решением вопроса может быть сохранение вагонов-ресторанов, где можно позавтракать или пообедать."Данные споры уже десятки лет решаются за счет общения и договоренностей... Дополнительное законотворчество в этом вопросе, наоборот, может привести к тому, что пассажир верхней полки будет требовать место для обеда... Человеческое общение здесь более эффективно, а Минтрансу стоит активнее заниматься вопросами повышения качества поездов", — заключил Зотов.Ранее Минтранс России подготовил проект приказа, согласно которому пассажиры нижних полок в поездах дальнего следования должны будут уступать место у стола проезжающим на верхних для приема пищи. Тогда делать это придется трижды в день. Ведь, согласно проекту, на завтрак и ужин пассажирам верхних полок необходимо выделить не менее 30 минут, а на обед — не более одного часа.

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