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Эксперт назвал избыточным закон о правах пассажиров верхних полок в поезде
Эксперт назвал избыточным закон о правах пассажиров верхних полок в поезде - РИА Новости, 13.12.2021
Эксперт назвал избыточным закон о правах пассажиров верхних полок в поезде
Законодательное регулирование отношений между пассажирами верхних и нижних полок в поездах дальнего следования является избыточным, ведь обычно попутчики сами... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:44
2021-12-13T16:44
2021-12-13T19:00
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Законодательное регулирование отношений между пассажирами верхних и нижних полок в поездах дальнего следования является избыточным, ведь обычно попутчики сами договариваются, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов."Верхняя полка часто стоит дешевле нижней на 30 процентов, и человек, приобретая билет, делает осознанный выбор", — заявил Зотов.По его словам, решением вопроса может быть сохранение вагонов-ресторанов, где можно позавтракать или пообедать."Данные споры уже десятки лет решаются за счет общения и договоренностей... Дополнительное законотворчество в этом вопросе, наоборот, может привести к тому, что пассажир верхней полки будет требовать место для обеда... Человеческое общение здесь более эффективно, а Минтрансу стоит активнее заниматься вопросами повышения качества поездов", — заключил Зотов.Ранее Минтранс России подготовил проект приказа, согласно которому пассажиры нижних полок в поездах дальнего следования должны будут уступать место у стола проезжающим на верхних для приема пищи. Тогда делать это придется трижды в день. Ведь, согласно проекту, на завтрак и ужин пассажирам верхних полок необходимо выделить не менее 30 минут, а на обед — не более одного часа.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, россия
16:44 13.12.2021 (обновлено: 19:00 13.12.2021)
Эксперт назвал избыточным закон о правах пассажиров верхних полок в поезде
Председатель Общероссийского объединения пассажиров: попутчики договорятся сами
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Законодательное регулирование отношений между пассажирами верхних и нижних полок в поездах дальнего следования является избыточным, ведь обычно попутчики сами договариваются, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
"Верхняя полка часто стоит дешевле нижней на 30 процентов, и человек, приобретая билет, делает осознанный выбор", — заявил Зотов.
По его словам, решением вопроса может быть сохранение вагонов-ресторанов, где можно позавтракать или пообедать.
"Данные споры уже десятки лет решаются за счет общения и договоренностей... Дополнительное законотворчество в этом вопросе, наоборот, может привести к тому, что пассажир верхней полки будет требовать место для обеда... Человеческое общение здесь более эффективно, а Минтрансу стоит активнее заниматься вопросами повышения качества поездов", — заключил Зотов.
Ранее Минтранс России подготовил проект приказа, согласно которому пассажиры нижних полок в поездах дальнего следования должны будут уступать место у стола проезжающим на верхних для приема пищи. Тогда делать это придется трижды в день. Ведь, согласно проекту, на завтрак и ужин пассажирам верхних полок необходимо выделить не менее 30 минут, а на обед — не более одного часа.