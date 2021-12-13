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Лучше вообще ничего: названы худшие корпоративные подарки на Новый год
Названы худшие корпоративные подарки на Новый год - РИА Новости, 13.12.2021
Лучше вообще ничего: названы худшие корпоративные подарки на Новый год
Тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, уже исчерпала себя, поэтому в этом году не стоит дарить корпоративным партнерам маски, перчатки и... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T03:25
2021-12-13T09:34
общество
москва
новый год
россия
подарки
татьяна баранова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, уже исчерпала себя, поэтому в этом году не стоит дарить корпоративным партнерам маски, перчатки и антисептики, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету, отметив, что также не лучшим подарком станут галстуки и бабочки.Как отметила специалист, к неоднозначным новогодним подаркам также относятся парфюм, косметика, продовольственные товары, аксессуары или тренажеры для занятий спортом."Если мы наверняка не знаем человека, то можем не угадать с его предпочтениями. Подарки и сувениры, которые, скорее всего, клиенты и партнеры компании не будут использовать, тоже дарить нежелательно, это, например, ежедневники или елочные шары с нанесенным корпоративным логотипом", - добавила Баранова.Президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова поддержала позицию Барановой о том, что корпоративным партнерам не следует дарить на Новый год средства личной гигиены."Также нельзя дарить подарочные сертификаты. Хотя, я как-то проводила опрос в соцсетях и большая часть людей заявили, что они хотели бы получить подарочные сертификаты. Но дело в том, что цель подарка - сделать сюрприз и обрадовать. Когда мы дарим сертификат, мы не делаем сюрприз, мы обрекаем человека на покупку в определенном магазине. А вдруг там нет того, чего ему хотелось бы получить?" - пояснила Холгова.Кроме этого, согласно этикету, в качестве новогодних подарков корпоративным партнерам запрещено дарить копии известных брендов, например, часов, а также одежду, в частности, галстук или бабочку, заключила специалист.
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общество, москва, новый год, россия, подарки, татьяна баранова
03:25 13.12.2021 (обновлено: 09:34 13.12.2021)
 
Названы худшие корпоративные подарки на Новый год

Эксперты по этикету назвали худшие корпоративные подарки на Новый год

© Depositphotos / pressmasterСотрудница распаковывает подарок
Сотрудница распаковывает подарок - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, уже исчерпала себя, поэтому в этом году не стоит дарить корпоративным партнерам маски, перчатки и антисептики, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты по этикету, отметив, что также не лучшим подарком станут галстуки и бабочки.

"В прошлом году многие компании пошли по пути "актуальной повестки": готовили корпоративные подарки для своих клиентов и партнеров в тематике брендированных или изготовленных по собственному дизайну средств индивидуальной защиты – масок, перчаток, антисептиков для рук и сопутствующих товаров. В этом году тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, кажется уже исчерпанной и даже назойливой - лучше быть более оригинальными", - сказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

Как отметила специалист, к неоднозначным новогодним подаркам также относятся парфюм, косметика, продовольственные товары, аксессуары или тренажеры для занятий спортом.
"Если мы наверняка не знаем человека, то можем не угадать с его предпочтениями. Подарки и сувениры, которые, скорее всего, клиенты и партнеры компании не будут использовать, тоже дарить нежелательно, это, например, ежедневники или елочные шары с нанесенным корпоративным логотипом", - добавила Баранова.
Президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова поддержала позицию Барановой о том, что корпоративным партнерам не следует дарить на Новый год средства личной гигиены.
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Эксперты по этикету назвали лучшие корпоративные подарки
"Также нельзя дарить подарочные сертификаты. Хотя, я как-то проводила опрос в соцсетях и большая часть людей заявили, что они хотели бы получить подарочные сертификаты. Но дело в том, что цель подарка - сделать сюрприз и обрадовать. Когда мы дарим сертификат, мы не делаем сюрприз, мы обрекаем человека на покупку в определенном магазине. А вдруг там нет того, чего ему хотелось бы получить?" - пояснила Холгова.
Кроме этого, согласно этикету, в качестве новогодних подарков корпоративным партнерам запрещено дарить копии известных брендов, например, часов, а также одежду, в частности, галстук или бабочку, заключила специалист.
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ОбществоМоскваНовый годРоссияПодаркиТатьяна Баранова
 
 
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