https://ria.ru/20211213/playstation-1763524960.html

Sony показала важное дополнение для дефицитной приставке PlayStation 5

Sony показала важное дополнение для дефицитной приставке PlayStation 5 - РИА Новости, 13.12.2021

Sony показала важное дополнение для дефицитной приставке PlayStation 5

Для игровой приставки PlayStation 5 Sony выпустит цветные панели. Комплекты кастомизации представила компания на официальном YouTube-канале. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:55

2021-12-13T17:55

2021-12-13T17:55

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технологии

playstation

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Для игровой приставки PlayStation 5 Sony выпустит цветные панели. Комплекты кастомизации представила компания на официальном YouTube-канале.Расцветки крышки получили необычные названия: "Черная полночь", "Космический красный", "Розовая звезда", "Звездный синий" и "Галактический пурпурный". Производитель обещает простую инсталляцию, с которой справится и ребенок.Вместе с панелями Sony выпустит на рынок и новые расцветки джойстика DualSense. Последние появятся в продаже в январе 2022-го, как и некоторые цвета панелей для PlayStation 5. Комплект кастомизации обойдется на американском рынке в 60 долларов (4400 рублей), а контроллеры — в 75 долларов (5500 рублей).Приставка PlayStation 5 остается дефицитом даже через год после выхода. В России купить консоль по рекомендованной стоимости (40 990 и 49 990 рублей в зависимости от версии) практически невозможно, очереди в магазинах электроники растянулись на несколько месяцев. "Серые" продавцы предлагают консоль по гораздо более высокой цене.

https://ria.ru/20211014/playstation-1754613538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, playstation