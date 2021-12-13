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Пираты захватили судно в Гвинейском заливе

Пираты захватили судно в Гвинейском заливе - РИА Новости, 13.12.2021

Пираты захватили судно в Гвинейском заливе

Пираты напали на контейнеровоз недалеко от побережья Экваториальной Гвинеи и похитили шесть членов экипажа. Об этом сообщается на портале компании Dryad Global, РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:11

2021-12-13T20:11

2021-12-13T22:27

в мире

экваториальная гвинея

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пираты напали на контейнеровоз недалеко от побережья Экваториальной Гвинеи и похитили шесть членов экипажа. Об этом сообщается на портале компании Dryad Global, специализирующейся на морской безопасности.Инцидент произошел в Гвинейском заливе к юго-западу от порта Луба."По предварительным данным, шесть членов экипажа были похищены", — заявили в Dryad Global.Пираты нередко захватывают суда в Гвинейском заливе, поэтому этот регион считается опасным для моряков. Как отмечается на портале, инцидент в Экваториальной Гвинее — десятый случай пиратства за год. Всего в 2021-м были похищены 76 моряков.

https://ria.ru/20211026/piraty-1756226879.html

экваториальная гвинея

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в мире, экваториальная гвинея