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Пираты захватили судно в Гвинейском заливе
Пираты захватили судно в Гвинейском заливе - РИА Новости, 13.12.2021
Пираты захватили судно в Гвинейском заливе
Пираты напали на контейнеровоз недалеко от побережья Экваториальной Гвинеи и похитили шесть членов экипажа. Об этом сообщается на портале компании Dryad Global, РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:11
2021-12-13T20:11
2021-12-13T22:27
в мире
экваториальная гвинея
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пираты напали на контейнеровоз недалеко от побережья Экваториальной Гвинеи и похитили шесть членов экипажа. Об этом сообщается на портале компании Dryad Global, специализирующейся на морской безопасности.Инцидент произошел в Гвинейском заливе к юго-западу от порта Луба."По предварительным данным, шесть членов экипажа были похищены", — заявили в Dryad Global.Пираты нередко захватывают суда в Гвинейском заливе, поэтому этот регион считается опасным для моряков. Как отмечается на портале, инцидент в Экваториальной Гвинее — десятый случай пиратства за год. Всего в 2021-м были похищены 76 моряков.
https://ria.ru/20211026/piraty-1756226879.html
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в мире, экваториальная гвинея
20:11 13.12.2021 (обновлено: 22:27 13.12.2021)
Пираты захватили судно в Гвинейском заливе
Dryad Global: пираты захватили судно в Гвинейском заливе и похитили шесть человек