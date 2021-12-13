Патриарх Кирилл обратился к настоятельнице монастыря в Серпухове
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что власти, учебные заведения и правоохранители не допустят повторения случаев, подобных взрыву у православной гимназии во Введенском владычнем женском монастыре в Серпухове.
Ранее в понедельник на территории монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
"Надеюсь, что городские власти, силовые ведомства и образовательные учреждения сделают все необходимое, дабы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем", - говорится в патриаршем обращении к архиепископу Подольскому и Люберецкому Аксию (Лобову) и настоятельнице монастыря игумении Алексии (Петровой), опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл в послании отметил, что особенно важно сейчас "проявить сочувствие, оказать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помочь страждущим людям преодолеть последствия совершенного преступления". "Молюсь многомилостивому Богу о выздоровлении пострадавших", - заключил он.
Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.