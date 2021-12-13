https://ria.ru/20211213/otravlenie-1763570577.html
СК назвал предварительную причину смерти мужчины и девушки в Твери
СК назвал предварительную причину смерти мужчины и девушки в Твери - РИА Новости, 13.12.2021
СК назвал предварительную причину смерти мужчины и девушки в Твери
Предварительной причиной смерти мужчины и девушки в Твери, тела которых нашли в квартире, стало отравление неустановленным веществом, в крови погибших... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T22:33
2021-12-13T22:33
2021-12-13T22:33
происшествия
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Предварительной причиной смерти мужчины и девушки в Твери, тела которых нашли в квартире, стало отравление неустановленным веществом, в крови погибших обнаружены следы наркотиков, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Ранее СУ СК информировало, что 12 декабря в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в квартире дома в Твери тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения. Видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, выявлено не было.Следственное управление уточнило, что было возбуждено уголовное дело о причинении смерти двум лицам по неосторожности. Следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции провели детальный осмотр места происшествия, изъяли объекты и предметы, имеющие значение для следствия, провели допросы свидетелей."Для установления причины смерти мужчины и девушки были назначены судебно-медицинские экспертизы, а по объектам химические исследования. Согласно результатам проведенных экспертиз, предварительной причиной смерти стало отравление неустановленным веществом. В крови погибших обнаружены следы наркотических веществ", - говорится в сообщении.
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происшествия, тверь, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК назвал предварительную причину смерти мужчины и девушки в Твери
СК назвал отравление предварительной причиной смерти мужчины и девушки в Твери
РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости.
Предварительной причиной смерти мужчины и девушки в Твери
, тела которых нашли в квартире, стало отравление неустановленным веществом, в крови погибших обнаружены следы наркотиков, сообщило региональное следственное управление СК РФ
.
Ранее СУ СК информировало, что 12 декабря в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в квартире дома в Твери тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения. Видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, выявлено не было.
Следственное управление уточнило, что было возбуждено уголовное дело о причинении смерти двум лицам по неосторожности. Следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции провели детальный осмотр места происшествия, изъяли объекты и предметы, имеющие значение для следствия, провели допросы свидетелей.
"Для установления причины смерти мужчины и девушки были назначены судебно-медицинские экспертизы, а по объектам химические исследования. Согласно результатам проведенных экспертиз, предварительной причиной смерти стало отравление неустановленным веществом. В крови погибших обнаружены следы наркотических веществ", - говорится в сообщении.