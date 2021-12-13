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Краснодарский край
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Межсезонные отели Туапсинского района могут принять 12 тысяч туристов
Межсезонные отели Туапсинского района могут принять 12 тысяч туристов - РИА Новости, 13.12.2021
Межсезонные отели Туапсинского района могут принять 12 тысяч туристов
Межсезонные отели и санатории Туапсинского района Краснодарского края могут принять единовременно почти 12 тысяч туристов, сообщают районные власти. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:25
2021-12-13T20:25
краснодарский край
ханты-мансийск
краснодарский край
новости - туризм
коммерческая недвижимость
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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Межсезонные отели и санатории Туапсинского района Краснодарского края могут принять единовременно почти 12 тысяч туристов, сообщают районные власти."Межсезонные отели и санатории района могут принять почти 12 тысяч туристов", - говорится в сообщении. На конец ноября они были заполнены почти на 40%.В период межсезонья на курорте открыты более 50 санаториев, гостиниц и отелей. В числе открытых предприятий санаторно-курортного комплекса - 10 здравниц, две из них встречают детей.Как уточнили в ведомстве, дети приезжают из разных регионов России - Ростовской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Мурманской, Свердловской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийска, а также из различных районов Кубани."В межсезонье здравницы активно предлагают различные акции, отдых по сниженным ценам. Гвоздь нынешней повестки дня - новогодние и рождественские туры с праздничными развлекательными программами и лечебно-оздоровительными курсами, любителей сельского туризма ждут в загородных комплексах и в горных турбазах, а для поклонников активного туризма подготовлены маршруты походов и восхождений на вершины гор", - уточнили в администрации района.
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ханты-мансийск, краснодарский край, новости - туризм, коммерческая недвижимость, россия
20:25 13.12.2021
 
Межсезонные отели Туапсинского района могут принять 12 тысяч туристов

Межсезонные отели Туапсинского района Кубани могут принять 12 тысяч туристов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовая скоростная трасса Джубга-Сочи
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Межсезонные отели и санатории Туапсинского района Краснодарского края могут принять единовременно почти 12 тысяч туристов, сообщают районные власти.
"Межсезонные отели и санатории района могут принять почти 12 тысяч туристов", - говорится в сообщении. На конец ноября они были заполнены почти на 40%.
В период межсезонья на курорте открыты более 50 санаториев, гостиниц и отелей. В числе открытых предприятий санаторно-курортного комплекса - 10 здравниц, две из них встречают детей.
Как уточнили в ведомстве, дети приезжают из разных регионов России - Ростовской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Мурманской, Свердловской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийска, а также из различных районов Кубани.
"В межсезонье здравницы активно предлагают различные акции, отдых по сниженным ценам. Гвоздь нынешней повестки дня - новогодние и рождественские туры с праздничными развлекательными программами и лечебно-оздоровительными курсами, любителей сельского туризма ждут в загородных комплексах и в горных турбазах, а для поклонников активного туризма подготовлены маршруты походов и восхождений на вершины гор", - уточнили в администрации района.
Санаторий Знание в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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"Южная здравница" увеличила загрузку санаториев Кубани в межсезонье на 15%
 
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