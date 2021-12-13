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Межсезонные отели Туапсинского района могут принять 12 тысяч туристов

Межсезонные отели Туапсинского района могут принять 12 тысяч туристов - РИА Новости, 13.12.2021

Межсезонные отели Туапсинского района могут принять 12 тысяч туристов

Межсезонные отели и санатории Туапсинского района Краснодарского края могут принять единовременно почти 12 тысяч туристов, сообщают районные власти. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:25

2021-12-13T20:25

2021-12-13T20:25

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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Межсезонные отели и санатории Туапсинского района Краснодарского края могут принять единовременно почти 12 тысяч туристов, сообщают районные власти."Межсезонные отели и санатории района могут принять почти 12 тысяч туристов", - говорится в сообщении. На конец ноября они были заполнены почти на 40%.В период межсезонья на курорте открыты более 50 санаториев, гостиниц и отелей. В числе открытых предприятий санаторно-курортного комплекса - 10 здравниц, две из них встречают детей.Как уточнили в ведомстве, дети приезжают из разных регионов России - Ростовской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Мурманской, Свердловской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийска, а также из различных районов Кубани."В межсезонье здравницы активно предлагают различные акции, отдых по сниженным ценам. Гвоздь нынешней повестки дня - новогодние и рождественские туры с праздничными развлекательными программами и лечебно-оздоровительными курсами, любителей сельского туризма ждут в загородных комплексах и в горных турбазах, а для поклонников активного туризма подготовлены маршруты походов и восхождений на вершины гор", - уточнили в администрации района.

https://ria.ru/20211213/programma-1763528313.html

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ханты-мансийск, краснодарский край, новости - туризм, коммерческая недвижимость, россия