Названа фатальная ошибка Байдена по отношению к России перед величайшей схваткой XXI века

16:45 13.12.2021 (обновлено: 16:47 13.12.2021)
Названа ошибка Байдена по отношению к России перед великой схваткой
Advance: Байден совершил большую ошибку в отношении России перед великой схваткой с Китаем
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович рассказал о серьезной ошибке президента США Джо Байдена в отношении Москвы перед великой схваткой с Пекином.
"Соединенным Штатам невыгодно полностью разрушать отношения с Россией, поскольку, как они правильно понимают, самую большую угрозу для их влияния в мире представляет Китай, а не Россия. В случае конфронтации с Китаем им нужно не максимальное расхождение с Россией, а напротив, максимально нейтральная Россия, и просто удивительно, почему США не работают над этим более открыто", — размышляет автор.
Он напомнил, что предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп это хорошо понимал, поэтому предлагал урегулировать отношения с Москвой и подготовиться к крупнейшему столкновению XXI века между Вашингтоном и Пекином. После женевского саммита с российским лидером Владимиром Путиным в июне этого года Байден пришел к такому же выводу, но столкнулся с огромным сопротивлением внутри страны, пишет Марьянович.
Как заметил журналист, проблема идеологической обработки американцев мешает им прийти к консенсусу и работает против их национальных интересов. Трампа объявили "российским агентом", и на протяжении всего его мандата главные СМИ мусолили теорию заговора вокруг его связей с русскими.
"Если пойдет слух, что Байден уступил Путину, новый американский президент столкнется с теми же проблемами", — предположил он.
По словам Марьяновича, у него сложилось такое впечатление, будто бы в США существует несколько школ, по-разному интерпретирующих геополитику: одна из них считает угрозой Китай, другая — Россию. Однако в стране полностью исключают модель, при которой выстраивались бы нормальные отношения со всеми мировыми державами, подытожил обозреватель.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
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