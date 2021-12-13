Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/oshibka-1763505771.html
Названа фатальная ошибка Байдена по отношению к России перед величайшей схваткой XXI века
Названа ошибка Байдена по отношению к России перед великой схваткой - РИА Новости, 13.12.2021
Названа фатальная ошибка Байдена по отношению к России перед величайшей схваткой XXI века
Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович рассказал о серьезной ошибке президента США Джо Байдена в отношении Москвы перед великой схваткой с... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:45
2021-12-13T16:47
политика
сша
китай
владимир путин
джо байден
нато
дональд трамп
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763215132_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb61445af9071e2a8d17a52f255d09e8.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович рассказал о серьезной ошибке президента США Джо Байдена в отношении Москвы перед великой схваткой с Пекином.Он напомнил, что предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп это хорошо понимал, поэтому предлагал урегулировать отношения с Москвой и подготовиться к крупнейшему столкновению XXI века между Вашингтоном и Пекином. После женевского саммита с российским лидером Владимиром Путиным в июне этого года Байден пришел к такому же выводу, но столкнулся с огромным сопротивлением внутри страны, пишет Марьянович.Как заметил журналист, проблема идеологической обработки американцев мешает им прийти к консенсусу и работает против их национальных интересов. Трампа объявили "российским агентом", и на протяжении всего его мандата главные СМИ мусолили теорию заговора вокруг его связей с русскими."Если пойдет слух, что Байден уступил Путину, новый американский президент столкнется с теми же проблемами", — предположил он.По словам Марьяновича, у него сложилось такое впечатление, будто бы в США существует несколько школ, по-разному интерпретирующих геополитику: одна из них считает угрозой Китай, другая — Россию. Однако в стране полностью исключают модель, при которой выстраивались бы нормальные отношения со всеми мировыми державами, подытожил обозреватель.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211213/otnosheniya-1763384353.html
https://ria.ru/20211212/peskov-1763337748.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763215132_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_da9195fba688d85ba3add197497a17ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, китай, владимир путин, джо байден, нато, дональд трамп, россия
16:45 13.12.2021 (обновлено: 16:47 13.12.2021)
 
Названа ошибка Байдена по отношению к России перед великой схваткой

Advance: Байден совершил большую ошибку в отношении России перед великой схваткой с Китаем

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович рассказал о серьезной ошибке президента США Джо Байдена в отношении Москвы перед великой схваткой с Пекином.
"Соединенным Штатам невыгодно полностью разрушать отношения с Россией, поскольку, как они правильно понимают, самую большую угрозу для их влияния в мире представляет Китай, а не Россия. В случае конфронтации с Китаем им нужно не максимальное расхождение с Россией, а напротив, максимально нейтральная Россия, и просто удивительно, почему США не работают над этим более открыто", — размышляет автор.
Он напомнил, что предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп это хорошо понимал, поэтому предлагал урегулировать отношения с Москвой и подготовиться к крупнейшему столкновению XXI века между Вашингтоном и Пекином. После женевского саммита с российским лидером Владимиром Путиным в июне этого года Байден пришел к такому же выводу, но столкнулся с огромным сопротивлением внутри страны, пишет Марьянович.
Как заметил журналист, проблема идеологической обработки американцев мешает им прийти к консенсусу и работает против их национальных интересов. Трампа объявили "российским агентом", и на протяжении всего его мандата главные СМИ мусолили теорию заговора вокруг его связей с русскими.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
01:37
Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
"Если пойдет слух, что Байден уступил Путину, новый американский президент столкнется с теми же проблемами", — предположил он.
По словам Марьяновича, у него сложилось такое впечатление, будто бы в США существует несколько школ, по-разному интерпретирующих геополитику: одна из них считает угрозой Китай, другая — Россию. Однако в стране полностью исключают модель, при которой выстраивались бы нормальные отношения со всеми мировыми державами, подытожил обозреватель.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Вчера, 13:28
Песков рассказал о серьезном разногласии России и США
 
ПолитикаСШАКитайВладимир ПутинДжо БайденНАТОДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
Лента новостейМолния
Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасы