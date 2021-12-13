https://ria.ru/20211213/operatsiya-1763448811.html
В Балтийском море прекратили спасательную операцию после столкновения судов
В Балтийском море прекратили спасательную операцию после столкновения судов - РИА Новости, 13.12.2021
В Балтийском море прекратили спасательную операцию после столкновения судов
Спасательная операция после столкновения двух судов в Балтийском море прекращена, сообщает портал Nordic News. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:12
2021-12-13T13:12
2021-12-13T13:24
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балтийское море
швеция
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спасательная операция после столкновения двух судов в Балтийском море прекращена, сообщает портал Nordic News."Поисково-спасательная операция прекращена. Нет шансов выжить в холодной воде на протяжении такого времени", - говорится в сообщении портала.Два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом, в результате одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Проводятся поисково-спасательные работы. Датский телеканал TV2 со ссылкой на спасателей сообщил, что пропавшие два человека могут находиться внутри датского судна.
https://ria.ru/20211213/sudno-1763427317.html
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в мире, балтийское море, швеция
13:12 13.12.2021 (обновлено: 13:24 13.12.2021)
В Балтийском море прекратили спасательную операцию после столкновения судов
В Балтийском море прекратили спасательную операцию после столкновения двух судов