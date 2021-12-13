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В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.12.2021
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T05:15
2021-12-13T05:15
2021-12-13T05:15
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москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 понедельника."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 23.00 вторника.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье