https://ria.ru/20211213/omikron-shtamm-1763400825.html
В Вашингтоне выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Вашингтоне выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 13.12.2021
В Вашингтоне выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявлены в столице США Вашингтоне, сообщил департамент здравоохранения округа Колумбия. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:05
2021-12-13T10:05
2021-12-13T10:05
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округ колумбия
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вашингтон (город)
флорида
здоровье - общество
коронавирусы
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Первые случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявлены в столице США Вашингтоне, сообщил департамент здравоохранения округа Колумбия."(Департамент - ред.) здравоохранения округа Колумбия подтвердил четыре не связанных между собой случая заражения вариантом COVID-19 "омикрон" (B.1.1.529) в округе", - говорится в пресс-релизе.По данным ведомства, три заразившиеся женщины и мужчина были полностью вакцинированы. Одна из инфицированных совершила поездки во Флориду и Нью-Йорк, две других - в штаты Мэриленд и Виргинию. Заразившийся мужчина не выезжал за пределы столицы.Специалисты продолжают выяснять характеристики новой разновидности COVID-19, распространяющейся по миру. По основной гипотезе, "омикрон"-штамм легче передается, но вызывает менее тяжелое течение болезни.В США наблюдается подъем заболеваемости и смертности от коронавируса. За период со 2 по 8 декабря болезнь в среднем по стране уносила жизни 1092 человек в сутки. Это на 27,8% превышает показатель предшествующего семидневного периода, причем 8 декабря от COVID-19 умерли 1335 человек.
https://ria.ru/20211212/revaktsinatsiya-1763316613.html
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в мире, округ колумбия, сша, вашингтон (город), флорида, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Вашингтоне выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Вашингтоне выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса