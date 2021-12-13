https://ria.ru/20211213/omikron-1763557285.html

Мурашко заявил об отсутствии в России угрозы для заразившихся "омикроном"

Мурашко заявил об отсутствии в России угрозы для заразившихся "омикроном" - РИА Новости, 14.12.2021

Мурашко заявил об отсутствии в России угрозы для заразившихся "омикроном"

Угрозы жизни для пациентов с "омикроном", находящихся в России, нет, они получают минимальную терапию, ситуация стабильная, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-13T20:55

2021-12-13T20:55

2021-12-14T00:27

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Угрозы жизни для пациентов с "омикроном", находящихся в России, нет, они получают минимальную терапию, ситуация стабильная, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что штамм "омикрон" выявлен уже у 16 граждан, прибывших в РФ."На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Он отметил, что среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. На этом фоне течение заболевания идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, уточнил Мурашко.

https://ria.ru/20211213/antiprivivochniki-1763536286.html

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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, общество, татьяна голикова, коронавирус covid-19