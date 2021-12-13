https://ria.ru/20211213/odarennye-1763535261.html
На Кубани сто одаренных школьников получат премию администрации
На Кубани сто одаренных школьников получат премию администрации - РИА Новости, 13.12.2021
На Кубани сто одаренных школьников получат премию администрации
Сто одаренных школьников Краснодарского края получат премию администрации региона, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:42
2021-12-13T18:42
2021-12-13T18:42
краснодарский край
общество
школа
дети
краснодарский край
сочи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Сто одаренных школьников Краснодарского края получат премию администрации региона, сообщает краевая администрация."Сто одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края", - говорится в сообщении.Уточняется, что лауреатов определили по итогам конкурсного отбора, они получат по 50 тысяч рублей.Как пояснили в министерстве образования, науки и молодежной политики Кубани, комиссия на базе Центра развития одаренности рассмотрела заявки от 256 человек из 41 муниципального образования. "По числу лауреатов лидирует Краснодар – премию получат 37 школьников краевого центра. 18 лауреатов из Новороссийска, 6 – из Армавира. Премией также наградят по 5 одаренных учеников из Анапы и Сочи, по 4 лауреата в Славянском и Тихорецком районах", - отметили в ведомстве.Премию администрации региона присуждают ежегодно. При составлении рейтингового списка учитываются результаты участия школьников в международных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах и других значимых мероприятиях за 2020-2021 учебный год из перечня, утвержденного Минпросвещения России. -0-
https://ria.ru/20211206/stroitelstvo-1762411786.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, школа, дети, краснодарский край, сочи, россия
На Кубани сто одаренных школьников получат премию администрации
В Краснодарском крае сто одаренных школьников получат премию администрации региона