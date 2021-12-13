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На Кубани сто одаренных школьников получат премию администрации

На Кубани сто одаренных школьников получат премию администрации - РИА Новости, 13.12.2021

На Кубани сто одаренных школьников получат премию администрации

Сто одаренных школьников Краснодарского края получат премию администрации региона, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:42

2021-12-13T18:42

2021-12-13T18:42

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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Сто одаренных школьников Краснодарского края получат премию администрации региона, сообщает краевая администрация."Сто одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края", - говорится в сообщении.Уточняется, что лауреатов определили по итогам конкурсного отбора, они получат по 50 тысяч рублей.Как пояснили в министерстве образования, науки и молодежной политики Кубани, комиссия на базе Центра развития одаренности рассмотрела заявки от 256 человек из 41 муниципального образования. "По числу лауреатов лидирует Краснодар – премию получат 37 школьников краевого центра. 18 лауреатов из Новороссийска, 6 – из Армавира. Премией также наградят по 5 одаренных учеников из Анапы и Сочи, по 4 лауреата в Славянском и Тихорецком районах", - отметили в ведомстве.Премию администрации региона присуждают ежегодно. При составлении рейтингового списка учитываются результаты участия школьников в международных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах и других значимых мероприятиях за 2020-2021 учебный год из перечня, утвержденного Минпросвещения России. -0-

https://ria.ru/20211206/stroitelstvo-1762411786.html

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общество, школа, дети, краснодарский край, сочи, россия