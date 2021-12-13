https://ria.ru/20211213/obvinenie-1763486159.html

Следствие предъявило Рашкину обвинение

Следствие предъявило Рашкину обвинение - РИА Новости, 13.12.2021

Следствие предъявило Рашкину обвинение

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин официально стал обвиняемым по делу о незаконной охоте, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Лазарев. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:30

2021-12-13T15:30

2021-12-13T19:00

происшествия

валерий рашкин

госдума рф

константин лазарев

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760670361_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_1fc2ac9837f53e0674981ebc042726ca.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин официально стал обвиняемым по делу о незаконной охоте, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Лазарев.Парламентарий отрицает свою вину. Он был уверен, что "не нарушает закон", пояснил защитник. Следствие попросило избрать ему запрет определенных действий в качестве меры пресечения. В частности, выходить из дома с 23:00 до 07:00, охотиться, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. Ходатайство рассмотрят в понедельник. В октябре политика задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что, гуляя в лесу, наткнулся на труп и забрал его.Позже Рашкин записал видеообращение, в котором признался, что убил животное. Как рассказал коммунист, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться", но его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, подчеркнул Рашкин, спиртное не употреблял.Парламентарий отмечал, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.В ноябре Госдума лишила коммуниста депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против него. По статье 258 УК Рашкину грозит штраф до миллиона рублей либо до пяти лет лишения свободы.Кроме уголовной ответственности, его привлекут и к административной. Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, парламентарий был за рулем с признаками опьянения: от него исходил "резкий запах спиртного", а речь была нарушена. От медосвидетельствования он отказался.Сам депутат называл масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".

https://ria.ru/20211206/rashkin-1762464866.html

https://ria.ru/20211203/rashkin-1761974619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/rashkin-1761867410.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, валерий рашкин, госдума рф, константин лазарев, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина