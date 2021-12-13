https://ria.ru/20211213/obvinenie-1763486159.html
Следствие предъявило Рашкину обвинение
Следствие предъявило Рашкину обвинение - РИА Новости, 13.12.2021
Следствие предъявило Рашкину обвинение
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин официально стал обвиняемым по делу о незаконной охоте, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Лазарев. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:30
2021-12-13T15:30
2021-12-13T19:00
происшествия
валерий рашкин
госдума рф
константин лазарев
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин официально стал обвиняемым по делу о незаконной охоте, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Лазарев.Парламентарий отрицает свою вину. Он был уверен, что "не нарушает закон", пояснил защитник. Следствие попросило избрать ему запрет определенных действий в качестве меры пресечения. В частности, выходить из дома с 23:00 до 07:00, охотиться, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. Ходатайство рассмотрят в понедельник. В октябре политика задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что, гуляя в лесу, наткнулся на труп и забрал его.Позже Рашкин записал видеообращение, в котором признался, что убил животное. Как рассказал коммунист, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться", но его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, подчеркнул Рашкин, спиртное не употреблял.Парламентарий отмечал, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.В ноябре Госдума лишила коммуниста депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против него. По статье 258 УК Рашкину грозит штраф до миллиона рублей либо до пяти лет лишения свободы.Кроме уголовной ответственности, его привлекут и к административной. Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов, парламентарий был за рулем с признаками опьянения: от него исходил "резкий запах спиртного", а речь была нарушена. От медосвидетельствования он отказался.Сам депутат называл масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".
https://ria.ru/20211206/rashkin-1762464866.html
https://ria.ru/20211203/rashkin-1761974619.html
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РИА Новости
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происшествия, валерий рашкин, госдума рф, константин лазарев, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
15:30 13.12.2021 (обновлено: 19:00 13.12.2021)
Следствие предъявило Рашкину обвинение
Следствие предъявило Валерию Рашкину обвинение в незаконной охоте, вину он не признал
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Депутат Госдумы
от КПРФ Валерий Рашкин
официально стал обвиняемым по делу о незаконной охоте, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Лазарев
.
"Моему подзащитному предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса России
(незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба)", — сказал он.
Парламентарий отрицает свою вину. Он был уверен, что "не нарушает закон", пояснил защитник.
Следствие попросило избрать ему запрет определенных действий в качестве меры пресечения. В частности, выходить из дома с 23:00 до 07:00, охотиться, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. Ходатайство рассмотрят в понедельник.
В октябре политика задержали в Саратовской области
с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что, гуляя в лесу, наткнулся на труп и забрал его.
Позже Рашкин записал видеообращение, в котором признался, что убил животное. Как рассказал коммунист, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться", но его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, подчеркнул Рашкин, спиртное не употреблял.
Парламентарий отмечал, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.
В ноябре Госдума лишила коммуниста депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры
. Глава СК Александр Бастрыкин
возбудил уголовное дело против него. По статье 258 УК Рашкину грозит штраф до миллиона рублей либо до пяти лет лишения свободы.
Кроме уголовной ответственности, его привлекут и к административной. Как сообщал генпрокурор Игорь Краснов
, парламентарий был за рулем с признаками опьянения: от него исходил "резкий запах спиртного", а речь была нарушена. От медосвидетельствования он отказался.
Сам депутат называл масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".