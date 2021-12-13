https://ria.ru/20211213/obstrel-1763559105.html
В Сирии база США подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ
В Сирии база США подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2021
В Сирии база США подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ
База США в районе нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T21:06
2021-12-13T21:06
2021-12-13T21:07
в мире
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сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. База США в районе нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская проправительственная газета Al-Watan со ссылкой на источники в провинции."Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения "Омар" подверглась ракетному обстрелу, заметен столб дыма", - говорится в сообщении газеты.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20211213/aviaudary-1763553866.html
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
21:06 13.12.2021 (обновлено: 21:07 13.12.2021)
В Сирии база США подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ
Al-Watan: база США в районе нефтяного месторождения в Сирии подверглась ракетному обстрелу