https://ria.ru/20211213/obekty-1763494927.html

Более 850 строящихся объектов доступны на AR-карте Подмосковья

Более 850 строящихся объектов доступны на AR-карте Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2021

Более 850 строящихся объектов доступны на AR-карте Подмосковья

Более 850 строящихся объектов на территории Московской области можно увидеть на карте дополненной реальности Главгосстройнадзора региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:01

2021-12-13T16:01

2021-12-13T16:01

новости подмосковья

технологии

московская область (подмосковье)

главгосстройнадзор

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Более 850 строящихся объектов на территории Московской области можно увидеть на карте дополненной реальности Главгосстройнадзора региона, сообщает пресс-служба ведомства.Он добавил, что для идентификации объекта пользователям достаточно нажать на значок бинокля в мобильном сервисе, навести камеру смартфона на строящееся здание, и открыть цифровой паспорт, где будет доступна информация о сроках строительства, количестве рабочих и выполняемых работах.

https://ria.ru/20211213/novostroyki-1763434831.html

московская область (подмосковье)

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2021

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технологии, московская область (подмосковье), главгосстройнадзор