Более 850 строящихся объектов доступны на AR-карте Подмосковья
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Более 850 строящихся объектов на территории Московской области можно увидеть на карте дополненной реальности Главгосстройнадзора региона, сообщает пресс-служба ведомства.
"Новые метки уже доступны в мобильном сервисе "Подмосковные стройки". На цифровой карте доступны почти 850 объектов в различных категориях, таких как жилье и городская среда, здравоохранение, экология, малое и среднее предпринимательство и другие", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.
Он добавил, что для идентификации объекта пользователям достаточно нажать на значок бинокля в мобильном сервисе, навести камеру смартфона на строящееся здание, и открыть цифровой паспорт, где будет доступна информация о сроках строительства, количестве рабочих и выполняемых работах.
"Мы отказались от QR-кодов и внедрили AR-технологию в строительство. На сегодняшний день нас в этом никто не догнал. С помощью функции можно получить доступ к цифровому паспорту любого объекта, где в том числе стоит метка, если объект строится по национальному проекту", - добавил Гарибян.