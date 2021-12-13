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Новости Подмосковья
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Более 850 строящихся объектов доступны на AR-карте Подмосковья
Более 850 строящихся объектов доступны на AR-карте Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2021
Более 850 строящихся объектов доступны на AR-карте Подмосковья
Более 850 строящихся объектов на территории Московской области можно увидеть на карте дополненной реальности Главгосстройнадзора региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:01
2021-12-13T16:01
новости подмосковья
технологии
московская область (подмосковье)
главгосстройнадзор
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Более 850 строящихся объектов на территории Московской области можно увидеть на карте дополненной реальности Главгосстройнадзора региона, сообщает пресс-служба ведомства.Он добавил, что для идентификации объекта пользователям достаточно нажать на значок бинокля в мобильном сервисе, навести камеру смартфона на строящееся здание, и открыть цифровой паспорт, где будет доступна информация о сроках строительства, количестве рабочих и выполняемых работах.
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технологии, московская область (подмосковье), главгосстройнадзор
16:01 13.12.2021
 

Более 850 строящихся объектов доступны на AR-карте Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Более 850 строящихся объектов на территории Московской области можно увидеть на карте дополненной реальности Главгосстройнадзора региона, сообщает пресс-служба ведомства.
"Новые метки уже доступны в мобильном сервисе "Подмосковные стройки". На цифровой карте доступны почти 850 объектов в различных категориях, таких как жилье и городская среда, здравоохранение, экология, малое и среднее предпринимательство и другие", - приводятся слова главы ведомства Артура Гарибяна.
Он добавил, что для идентификации объекта пользователям достаточно нажать на значок бинокля в мобильном сервисе, навести камеру смартфона на строящееся здание, и открыть цифровой паспорт, где будет доступна информация о сроках строительства, количестве рабочих и выполняемых работах.
"Мы отказались от QR-кодов и внедрили AR-технологию в строительство. На сегодняшний день нас в этом никто не догнал. С помощью функции можно получить доступ к цифровому паспорту любого объекта, где в том числе стоит метка, если объект строится по национальному проекту", - добавил Гарибян.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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Новости ПодмосковьяТехнологииМосковская область (Подмосковье)Главгосстройнадзор
 
 
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