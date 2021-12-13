https://ria.ru/20211213/nikulin-1763499767.html

В Цирке на Цветном отметят столетие Юрия Никулина

В Цирке на Цветном отметят столетие Юрия Никулина - РИА Новости, 13.12.2021

В Цирке на Цветном отметят столетие Юрия Никулина

К столетнему юбилею Юрия Никулина в Цирке на Цветном бульваре готовят два спектакля, которые пройдут 16 декабря, а 18 декабря состоится закрытый вечер памяти... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:25

2021-12-13T16:25

2021-12-13T16:36

культура

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московский цирк никулина

новости культуры

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. К столетнему юбилею Юрия Никулина в Цирке на Цветном бульваре готовят два спектакля, которые пройдут 16 декабря, а 18 декабря состоится закрытый вечер памяти великого клоуна и актера, рассказал генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин."Два спектакля мы покажем 16 декабря в один вечер. Эти представления посвящены именно100-летию со дня рождения Юрия Владимировича. На них будут приглашены звезды кино, эстрады, артисты цирка. У этого спектакля будет телеверсия, которую смогут посмотреть все желающие. Через два дня, 18 декабря, мы закроем двери цирка и сделаем мероприятие только для своих. На него нет билетов. Мы пригласили наших артистов, сотрудников, ветеранов цирка, будем мы, члены семьи. Может быть, это и междусобойчик, но это наш юбилей, и в этот день мы не хотим делить Юрия Владимировича ни с кем. Будет просто вечер воспоминаний", - рассказал Никулин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что мероприятий, приуроченных к юбилею, должно было быть больше, однако пандемия внесла свои коррективы."Многое из того, что планировали, не получилось ввиду ковидных обстоятельств. Мне пришла в голову одна мысль – возможно, и хорошо, что не получилось огромное пафосное мероприятие. Отец этого очень не любил. Возможно, если все будет камерно, то это будет лучше соответствовать характеру человека, которого мы вспоминаем", - поделился Никулин.Юрий Никулин - народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене он создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие.

https://ria.ru/20211008/nikulin-1753704966.html

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