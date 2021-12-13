Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211213/nikulin-1763499767.html
В Цирке на Цветном отметят столетие Юрия Никулина
В Цирке на Цветном отметят столетие Юрия Никулина - РИА Новости, 13.12.2021
В Цирке на Цветном отметят столетие Юрия Никулина
К столетнему юбилею Юрия Никулина в Цирке на Цветном бульваре готовят два спектакля, которые пройдут 16 декабря, а 18 декабря состоится закрытый вечер памяти... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:25
2021-12-13T16:36
культура
максим никулин
юрий никулин
московский цирк никулина
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93325/37/933253763_0:447:1968:1554_1920x0_80_0_0_9d6445c59d687e96fd2ddf0e87b34bc0.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. К столетнему юбилею Юрия Никулина в Цирке на Цветном бульваре готовят два спектакля, которые пройдут 16 декабря, а 18 декабря состоится закрытый вечер памяти великого клоуна и актера, рассказал генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин."Два спектакля мы покажем 16 декабря в один вечер. Эти представления посвящены именно100-летию со дня рождения Юрия Владимировича. На них будут приглашены звезды кино, эстрады, артисты цирка. У этого спектакля будет телеверсия, которую смогут посмотреть все желающие. Через два дня, 18 декабря, мы закроем двери цирка и сделаем мероприятие только для своих. На него нет билетов. Мы пригласили наших артистов, сотрудников, ветеранов цирка, будем мы, члены семьи. Может быть, это и междусобойчик, но это наш юбилей, и в этот день мы не хотим делить Юрия Владимировича ни с кем. Будет просто вечер воспоминаний", - рассказал Никулин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что мероприятий, приуроченных к юбилею, должно было быть больше, однако пандемия внесла свои коррективы."Многое из того, что планировали, не получилось ввиду ковидных обстоятельств. Мне пришла в голову одна мысль – возможно, и хорошо, что не получилось огромное пафосное мероприятие. Отец этого очень не любил. Возможно, если все будет камерно, то это будет лучше соответствовать характеру человека, которого мы вспоминаем", - поделился Никулин.Юрий Никулин - народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене он создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие.
https://ria.ru/20211008/nikulin-1753704966.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93325/37/933253763_0:262:1968:1738_1920x0_80_0_0_a527cbf16569f0e62d2833508cce67c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим никулин, юрий никулин, московский цирк никулина, новости культуры
16:25 13.12.2021 (обновлено: 16:36 13.12.2021)
 
В Цирке на Цветном отметят столетие Юрия Никулина

В Цирке на Цветном приготовили программу празднования столетия Юрия Никулина

© РИА Новости / Егоров / Перейти в фотобанкАртист цирка Юрий Никулин
Артист цирка Юрий Никулин - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Егоров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. К столетнему юбилею Юрия Никулина в Цирке на Цветном бульваре готовят два спектакля, которые пройдут 16 декабря, а 18 декабря состоится закрытый вечер памяти великого клоуна и актера, рассказал генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.
"Два спектакля мы покажем 16 декабря в один вечер. Эти представления посвящены именно100-летию со дня рождения Юрия Владимировича. На них будут приглашены звезды кино, эстрады, артисты цирка. У этого спектакля будет телеверсия, которую смогут посмотреть все желающие. Через два дня, 18 декабря, мы закроем двери цирка и сделаем мероприятие только для своих. На него нет билетов. Мы пригласили наших артистов, сотрудников, ветеранов цирка, будем мы, члены семьи. Может быть, это и междусобойчик, но это наш юбилей, и в этот день мы не хотим делить Юрия Владимировича ни с кем. Будет просто вечер воспоминаний", - рассказал Никулин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что мероприятий, приуроченных к юбилею, должно было быть больше, однако пандемия внесла свои коррективы.
"Многое из того, что планировали, не получилось ввиду ковидных обстоятельств. Мне пришла в голову одна мысль – возможно, и хорошо, что не получилось огромное пафосное мероприятие. Отец этого очень не любил. Возможно, если все будет камерно, то это будет лучше соответствовать характеру человека, которого мы вспоминаем", - поделился Никулин.
Юрий Никулин - народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене он создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали "Маленький Пьер", Пипо и миллионер в цирковых представлениях "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира", Бармалей в новогоднем детском представлении и другие.
Мемориальная доска клоуну, актеру и телеведущему Юрию Никулину работы скульптора Александра Рукавишникова, открытая на Большой Бронной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 16:02Культура
Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве
 
КультураМаксим НикулинЮрий НикулинМосковский цирк НикулинаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закуски
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
Лента новостейМолния
Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закускиСудовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС