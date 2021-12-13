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Требования США: Украина вступит в НАТО при одном условии
Блинкен назвал единственное условие для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 13.12.2021
Требования США: Украина вступит в НАТО при одном условии
Украина сможет продвинуться в вопросе присоединения к НАТО, если будет отвечать стандартам организации, заявил в интервью NBC госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T17:27
2021-12-13T17:48
в мире
украина
сша
нато
энтони блинкен
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина сможет продвинуться в вопросе присоединения к НАТО, если будет отвечать стандартам организации, заявил в интервью NBC госсекретарь США Энтони Блинкен."Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", — сказал он.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент принял поправки к Конституции, закрепив курс властей в ЕС и Североатлантический альянс. Украина стала шестой страной, получившей статус партнера блока с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее говорил, что для вступления в альянс Киеву потребуется провести некоторые реформы, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что украинские власти не смогут претендовать на членство в блоке в ближайшие 20 лет.
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в мире, украина, сша, нато, энтони блинкен
17:27 13.12.2021 (обновлено: 17:48 13.12.2021)
 
Блинкен назвал единственное условие для вступления Украины в НАТО

Глава Госдепа Блинкен назвал соответствие требованиям НАТО условием для вступления Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина сможет продвинуться в вопросе присоединения к НАТО, если будет отвечать стандартам организации, заявил в интервью NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", — сказал он.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент принял поправки к Конституции, закрепив курс властей в ЕС и Североатлантический альянс. Украина стала шестой страной, получившей статус партнера блока с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее говорил, что для вступления в альянс Киеву потребуется провести некоторые реформы, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что украинские власти не смогут претендовать на членство в блоке в ближайшие 20 лет.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
17:12
В Раде назвали отказ Украины и Грузии от членства в НАТО невозможным
 
В миреУкраинаСШАНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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