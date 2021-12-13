https://ria.ru/20211213/nato-1763406307.html

В МИД заявили о полном отсутствии доверия к НАТО

В МИД заявили о полном отсутствии доверия к НАТО - РИА Новости, 13.12.2021

В МИД заявили о полном отсутствии доверия к НАТО

В Европе могут скоро появиться ракеты, ранее запрещенные ДРСМД, союзники заверяют, что у них нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, но к... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:31

2021-12-13T10:31

2021-12-13T11:02

нато

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Европе могут скоро появиться ракеты, ранее запрещенные ДРСМД, союзники заверяют, что у них нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, но к альянсу более доверия нет в принципе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается планов НАТО относительно появления в европейском регионе систем, которые ранее были запрещены ныне уже недействующим ДРСМД, то не хотелось бы, чтобы эти планы были разработаны и получили практическое воплощение. По косвенным признакам могу сказать, что дело к этому идет", - сказал Рябков.Он добавил, что создание соответствующего так называемого артиллерийского командования, которое в прошлом веке осуществляло руководство системами средней дальности "Pershing 2", "наводит на мысль, что американцы совместно с союзниками готовятся к повторению того печального опыта уже на новой военно-технической, технологической оперативной базе"."Заверения… о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. Во-первых, к НАТО как альянсу доверия нет в принципе. Мы много раз оказывались в ситуации, когда сегодня заявляется одно, послезавтра другое, еще через год - третье, и все это делается как ни в чем не бывало. И одна из причин, по которой Россия сейчас на самом высоком уровне требует юридических, правовых гарантий безопасности, связано с тем, что до сих пор все обещания, все заверения, да даже и обязательства политического свойства оказались "опрокинуты", - подчеркнул замглавы МИД РФ.По его словам, союзники по НАТО действуют так, "как это выгодно и нужно им, они не хотят считаться с интересами нашей безопасности". "Поэтому в подобного рода игры мы больше не играем и натовским заверениям не верим", - резюмировал Рябков.Читайте полный текст интервью на сайте >>>

https://ria.ru/20211210/zapad-1763191442.html

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нато, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия