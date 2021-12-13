https://ria.ru/20211213/nato-1763387124.html

Мало не покажется: Россия отомстит НАТО за расширение на восток

МИД предупредил НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения на восток - РИА Новости, 13.12.2021

Мало не покажется: Россия отомстит НАТО за расширение на восток

Расширение НАТО не может происходить в ущерб безопасности других стран, заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T04:19

2021-12-13T04:19

2021-12-13T04:19

в мире

москва

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Расширение НАТО не может происходить в ущерб безопасности других стран, заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД России Сергей Рябков.Дипломат подчеркнул, что свобода вступления в союзы не может быть абсолютной, в то время как политика Североатлантического альянса вступает в резкое противоречие с этим постулатом. При этом, как пояснил он, Москва продолжит обращать внимание на невозможность "совместить то и другое".Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что представители НАТО пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем Североатлантический альянс продвигается на восток.Дипломат также подчеркнул важность наличия понятных рамок, взаимных обязательств и ответственности в вопросах о вступлении в военно-политические союзы.

https://ria.ru/20211212/nato-1763343270.html

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в мире, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)