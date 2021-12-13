Мало не покажется: Россия отомстит НАТО за расширение на восток

МИД предупредил НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения на восток
Замглавы МИД Рябков: НАТО столкнется с тяжелыми последствиями при расширении на восток
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Расширение НАТО не может происходить в ущерб безопасности других стран, заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что свобода вступления в союзы не может быть абсолютной, в то время как политика Североатлантического альянса вступает в резкое противоречие с этим постулатом. При этом, как пояснил он, Москва продолжит обращать внимание на невозможность "совместить то и другое".
"Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это все попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми", — высказался Рябков.
Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что представители НАТО пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем Североатлантический альянс продвигается на восток.
"Но это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности", — заключил собеседник газеты.
Дипломат также подчеркнул важность наличия понятных рамок, взаимных обязательств и ответственности в вопросах о вступлении в военно-политические союзы.