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Мало не покажется: Россия отомстит НАТО за расширение на восток
МИД предупредил НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения на восток - РИА Новости, 13.12.2021
Мало не покажется: Россия отомстит НАТО за расширение на восток
Расширение НАТО не может происходить в ущерб безопасности других стран, заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T04:19
2021-12-13T04:19
в мире
москва
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Расширение НАТО не может происходить в ущерб безопасности других стран, заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД России Сергей Рябков.Дипломат подчеркнул, что свобода вступления в союзы не может быть абсолютной, в то время как политика Североатлантического альянса вступает в резкое противоречие с этим постулатом. При этом, как пояснил он, Москва продолжит обращать внимание на невозможность "совместить то и другое".Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что представители НАТО пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем Североатлантический альянс продвигается на восток.Дипломат также подчеркнул важность наличия понятных рамок, взаимных обязательств и ответственности в вопросах о вступлении в военно-политические союзы.
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в мире, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
04:19 13.12.2021
 
МИД предупредил НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения на восток

Замглавы МИД Рябков: НАТО столкнется с тяжелыми последствиями при расширении на восток

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД России Сергей Рябков
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Расширение НАТО не может происходить в ущерб безопасности других стран, заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что свобода вступления в союзы не может быть абсолютной, в то время как политика Североатлантического альянса вступает в резкое противоречие с этим постулатом. При этом, как пояснил он, Москва продолжит обращать внимание на невозможность "совместить то и другое".

"Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это все попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми", высказался Рябков.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что представители НАТО пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем Североатлантический альянс продвигается на восток.

"Но это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности", — заключил собеседник газеты.

Дипломат также подчеркнул важность наличия понятных рамок, взаимных обязательств и ответственности в вопросах о вступлении в военно-политические союзы.
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