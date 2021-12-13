https://ria.ru/20211213/narkotiki-1763473944.html
В Тюменской области активно борются с распространением наркотиков
В Тюменской области активно борются с распространением наркотиков - РИА Новости, 13.12.2021
В Тюменской области активно борются с распространением наркотиков
Более 2,3 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлены в Тюменской области за десять месяцев 2021 года – эти данные привел глава... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:43
2021-12-13T14:43
2021-12-13T14:43
тюменская область
тюменская область
здоровье - общество
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Более 2,3 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлены в Тюменской области за десять месяцев 2021 года – эти данные привел глава региона Александр Моор на онлайн-заседании областной антинаркотической комиссии.По общему мнению участников заседания, правоохранительным органам следует активизировать работу по привлечению к ответственности граждан, злостно уклоняющихся от назначенного им судом обязательного лечения от наркозависимости."Наркомания представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Важнейшее условие эффективной борьбы с этим злом – четкое и конструктивное взаимодействие между органами власти, правоохранительными органами и гражданским обществом", – заявил глава региона.
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762023652.html
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тюменская область, здоровье - общество, александр моор