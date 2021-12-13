https://ria.ru/20211213/napadenie-1763522115.html

Жительницу Перми оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты

Жительницу Перми оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты - РИА Новости, 13.12.2021

Жительницу Перми оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты

Посетительнице пермского салона красоты, которая пьяной напала на полицейских, суд назначил штраф в 80 тысяч рублей, сообщает региональное СУ СКР. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:45

2021-12-13T17:45

2021-12-13T17:45

происшествия

пермь

россия

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ПЕРМЬ, 13 дек - РИА Новости. Посетительнице пермского салона красоты, которая пьяной напала на полицейских, суд назначил штраф в 80 тысяч рублей, сообщает региональное СУ СКР.По данным ведомства, инцидент произошёл летом в Индустриальном районе Перми. Посетительница салона красоты распивала алкоголь и ругалась нецензурной бранью на работниц салона. На место происшествия был вызван наряд полиции. Однако женщина устроила скандал: призывы успокоиться игнорировала, а потом применила к представителям власти насилие."Приговором суда виновной (по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211206/napadenie-1762343275.html

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происшествия, пермь, россия