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Жительницу Перми оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты
Жительницу Перми оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты - РИА Новости, 13.12.2021
Жительницу Перми оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты
Посетительнице пермского салона красоты, которая пьяной напала на полицейских, суд назначил штраф в 80 тысяч рублей, сообщает региональное СУ СКР. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T17:45
2021-12-13T17:45
2021-12-13T17:45
происшествия
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ПЕРМЬ, 13 дек - РИА Новости. Посетительнице пермского салона красоты, которая пьяной напала на полицейских, суд назначил штраф в 80 тысяч рублей, сообщает региональное СУ СКР.По данным ведомства, инцидент произошёл летом в Индустриальном районе Перми. Посетительница салона красоты распивала алкоголь и ругалась нецензурной бранью на работниц салона. На место происшествия был вызван наряд полиции. Однако женщина устроила скандал: призывы успокоиться игнорировала, а потом применила к представителям власти насилие."Приговором суда виновной (по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211206/napadenie-1762343275.html
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происшествия, пермь, россия
Жительницу Перми оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты
В Перми женщину, напавшую на полицейских в салоне красоты, оштрафовали на 80 тысяч рублей