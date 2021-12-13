https://ria.ru/20211213/napadenie-1763472425.html

В Москве проверяют информацию о нападении на стоматологическую клинику

В Москве проверяют информацию о нападении на стоматологическую клинику - РИА Новости, 13.12.2021

В Москве проверяют информацию о нападении на стоматологическую клинику

Полиция проверяет информацию о нападении мужчины с ножом на стоматологическую клинику на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:39

2021-12-13T14:39

2021-12-13T14:43

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нападении мужчины с ножом на стоматологическую клинику на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что на клинику на северо-востоке Москвы было совершено нападение: мужчина, якобы недовольный лечением зубов, ворвался в стоматологию с ножом и ранил врача."Пока проверяем эту информацию", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211019/peterburg-1755161526.html

москва

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2021

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество