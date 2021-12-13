https://ria.ru/20211213/napadenie-1763472425.html
В Москве проверяют информацию о нападении на стоматологическую клинику
В Москве проверяют информацию о нападении на стоматологическую клинику - РИА Новости, 13.12.2021
В Москве проверяют информацию о нападении на стоматологическую клинику
Полиция проверяет информацию о нападении мужчины с ножом на стоматологическую клинику на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:39
2021-12-13T14:39
2021-12-13T14:43
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нападении мужчины с ножом на стоматологическую клинику на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что на клинику на северо-востоке Москвы было совершено нападение: мужчина, якобы недовольный лечением зубов, ворвался в стоматологию с ножом и ранил врача."Пока проверяем эту информацию", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211019/peterburg-1755161526.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
14:39 13.12.2021 (обновлено: 14:43 13.12.2021)
В Москве проверяют информацию о нападении на стоматологическую клинику
Московская полиция проверяет информацию о нападении с ножом на стоматологическую клинику