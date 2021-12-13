https://ria.ru/20211213/napadenie-1763415168.html
Источник: напавший на православную гимназию в Серпухове умер от ран
Источник: напавший на православную гимназию в Серпухове умер от ран - РИА Новости, 13.12.2021
Источник: напавший на православную гимназию в Серпухове умер от ран
Молодой человек, взорвавший самодельную бомбу в православной гимназии в Серпухове, скончался от ран. Об этом РИА Новости рассказал источник в московском... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:14
2021-12-13T11:14
2021-12-13T11:49
серпухов
московский патриархат
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Молодой человек, взорвавший самодельную бомбу в православной гимназии в Серпухове, скончался от ран. Об этом РИА Новости рассказал источник в московском отделении РПЦ.По словам собеседника агентства, других серьезно пострадавших нет. Ранее сообщалось, что травмы получили как минимум семь человек, впоследствии это число выросло до десяти. Данные уточняются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что жизни детей сейчас ничего не угрожает.По предварительным данным СК, бывший ученик православной приходской школы взорвал самодельное устройство на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях Введенского женского монастыря.Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки, ход расследования контролирует центральный аппарат СК.
https://ria.ru/20211213/monastyr-1763397780.html
серпухов
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Кадры с места взрыва в православной гимназии в Серпухове
При взрыве в православной гимназии в Серпухове пострадали устроивший его 18-летний выпускник и 15-летний подросток, сообщили в полиции. Все люди эвакуированы из здания.
2021-12-13T11:14
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РИА Новости
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серпухов, московский патриархат, взрыв в женском монастыре в серпухове
11:14 13.12.2021 (обновлено: 11:49 13.12.2021)
Источник: напавший на православную гимназию в Серпухове умер от ран
Источник: напавший на православную гимназию в Серпухове умер, других серьезно раненных нет