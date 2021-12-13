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СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций"
СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций" - РИА Новости, 13.12.2021
СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций"
Сибирская угольная энергетическая компания удостоена награды премии "Время инноваций", вручаемой за лучшие программы по внедрению, разработке и развитию... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:32
2021-12-13T15:32
2021-12-13T15:32
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экспо 2020
сибирская угольная энергетическая компания
андрей мельниченко
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания удостоена награды премии "Время инноваций", вручаемой за лучшие программы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах, сообщает пресс-служба компании.СУЭК победила в номинации "Социальная инновация года" за уникальный проект повышения квалификации "Учись учиться" для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.В 2021-м году премия "Время инноваций" вручается уже в 11-й раз. В этот раз церемония награждения победителей прошла в рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" в Дубае.Премия "Время инноваций" учреждена Фондом "Социальные проекты и программы". Ежегодно Экспертный совет, в состав которого входят лучшие профессионалы науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах.Реализуемый Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" в партнерстве муниципальными центрами занятости позволяет потерявшим работу в результате пандемии и карантинных мероприятий адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда, выстроить индивидуальные траектории повышения квалификации. Программа направлена на содействие снижению латентной безработицы и повышение профессиональной квалификации жителей территорий, где расположены предприятия СУЭК.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
https://ria.ru/20211207/suek-1762511641.html
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дубай (город), экспо 2020, сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия