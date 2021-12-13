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Новости СУЭК
https://ria.ru/20211213/nagrada-1763486718.html
СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций"
СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций" - РИА Новости, 13.12.2021
СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций"
Сибирская угольная энергетическая компания удостоена награды премии "Время инноваций", вручаемой за лучшие программы по внедрению, разработке и развитию... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:32
2021-12-13T15:32
новости суэк
дубай (город)
экспо 2020
сибирская угольная энергетическая компания
андрей мельниченко
россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания удостоена награды премии "Время инноваций", вручаемой за лучшие программы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах, сообщает пресс-служба компании.СУЭК победила в номинации "Социальная инновация года" за уникальный проект повышения квалификации "Учись учиться" для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.В 2021-м году премия "Время инноваций" вручается уже в 11-й раз. В этот раз церемония награждения победителей прошла в рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" в Дубае.Премия "Время инноваций" учреждена Фондом "Социальные проекты и программы". Ежегодно Экспертный совет, в состав которого входят лучшие профессионалы науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах.Реализуемый Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" в партнерстве муниципальными центрами занятости позволяет потерявшим работу в результате пандемии и карантинных мероприятий адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда, выстроить индивидуальные траектории повышения квалификации. Программа направлена на содействие снижению латентной безработицы и повышение профессиональной квалификации жителей территорий, где расположены предприятия СУЭК.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
https://ria.ru/20211207/suek-1762511641.html
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дубай (город), экспо 2020, сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия
15:32 13.12.2021
 

СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций"

© Фото : СУЭКНаграда премии "Время инноваций"
Награда премии Время инноваций - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : СУЭК
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания удостоена награды премии "Время инноваций", вручаемой за лучшие программы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах, сообщает пресс-служба компании.
СУЭК победила в номинации "Социальная инновация года" за уникальный проект повышения квалификации "Учись учиться" для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 10:54Новости СУЭК
Журнал "Эксперт": СУЭК – лидер в области устойчивого развития
В 2021-м году премия "Время инноваций" вручается уже в 11-й раз. В этот раз церемония награждения победителей прошла в рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" в Дубае.
Премия "Время инноваций" учреждена Фондом "Социальные проекты и программы". Ежегодно Экспертный совет, в состав которого входят лучшие профессионалы науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах.
Реализуемый Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" в партнерстве муниципальными центрами занятости позволяет потерявшим работу в результате пандемии и карантинных мероприятий адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда, выстроить индивидуальные траектории повышения квалификации. Программа направлена на содействие снижению латентной безработицы и повышение профессиональной квалификации жителей территорий, где расположены предприятия СУЭК.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
Дипломы, пободивших социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 16:54Новости СУЭК
Пять соцпроектов СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее"
 
Новости СУЭКДубай (город)Экспо 2020Сибирская угольная энергетическая компанияАндрей МельниченкоРоссия
 
 
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