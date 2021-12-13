https://ria.ru/20211213/nagrada-1763486718.html

СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций"

СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций" - РИА Новости, 13.12.2021

СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций"

Сибирская угольная энергетическая компания удостоена награды премии "Время инноваций", вручаемой за лучшие программы по внедрению, разработке и развитию... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:32

2021-12-13T15:32

2021-12-13T15:32

новости суэк

дубай (город)

экспо 2020

сибирская угольная энергетическая компания

андрей мельниченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763483604_0:22:1200:698_1920x0_80_0_0_adf17baee096a2b0cc23a63b2750e14d.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания удостоена награды премии "Время инноваций", вручаемой за лучшие программы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах, сообщает пресс-служба компании.СУЭК победила в номинации "Социальная инновация года" за уникальный проект повышения квалификации "Учись учиться" для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.В 2021-м году премия "Время инноваций" вручается уже в 11-й раз. В этот раз церемония награждения победителей прошла в рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" в Дубае.Премия "Время инноваций" учреждена Фондом "Социальные проекты и программы". Ежегодно Экспертный совет, в состав которого входят лучшие профессионалы науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти, выявляет лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах.Реализуемый Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" в партнерстве муниципальными центрами занятости позволяет потерявшим работу в результате пандемии и карантинных мероприятий адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда, выстроить индивидуальные траектории повышения квалификации. Программа направлена на содействие снижению латентной безработицы и повышение профессиональной квалификации жителей территорий, где расположены предприятия СУЭК.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20211207/suek-1762511641.html

https://ria.ru/20211102/konkurs-1757408655.html

дубай (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дубай (город), экспо 2020, сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия