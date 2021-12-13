Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211213/muzyka-1763392937.html
"VK Музыка" назвала исполнителей года
"VK Музыка" назвала исполнителей года - РИА Новости, 13.12.2021
"VK Музыка" назвала исполнителей года
Платформа "VK Музыка" назвала исполнителей, которых чаще и дольше всех слушали в 2021 году, ими стали, в частности, Моргенштерн и Зиверт, среди музыкальных... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T08:53
2021-12-13T08:53
культура
вконтакте
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762819648_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_899e06a37ba0eadd1078124fc1a06baf.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Платформа "VK Музыка" назвала исполнителей, которых чаще и дольше всех слушали в 2021 году, ими стали, в частности, Моргенштерн и Зиверт, среди музыкальных групп лидируют российские Artik &amp; Asti и победители Евровидения Måneskin, сообщает пресс-служба социальной сети "ВКонтакте"."И снова Morgenshtern: он обходит всех в номинациях "Артист года" и "Альбом года" — с релизом Million Dollar: Business. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что "VK Музыка" создала специальную номинацию — "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков. Мнение редакции может не совпадать с мнением Morgenshtern", - говорится в сообщении."Артисткой года" становится Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik &amp; Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей Евровидения Måneskin", - добавляет пресс-служба.Звание "Прорыва года" получил хип-хоп-исполнитель OG Buda. Отмечается, что он показал самый заметный рост на платформе."Треком года" стала работа группы HammAli &amp; Navai - "Птичка", она держалась в чарте "VK Музыки" 202 дня с момента выхода в мае. А "Репитом года" - трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.Треки Скриптонита и Моргенштерна чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей VK музыки, поэтому VK Музыка создала для них специальную награду: "Вам нужен фит" года".
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/morgenshtern-1763133094.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762819648_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_46a2de67cd49d7acdcfa512b594f6a22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
08:53 13.12.2021
 
"VK Музыка" назвала исполнителей года

Моргенштерн и Zivert стали артистами года по версии "VK Музыки"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Платформа "VK Музыка" назвала исполнителей, которых чаще и дольше всех слушали в 2021 году, ими стали, в частности, Моргенштерн и Зиверт, среди музыкальных групп лидируют российские Artik & Asti и победители Евровидения Måneskin, сообщает пресс-служба социальной сети "ВКонтакте".
"И снова Morgenshtern: он обходит всех в номинациях "Артист года" и "Альбом года" — с релизом Million Dollar: Business. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что "VK Музыка" создала специальную номинацию — "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков. Мнение редакции может не совпадать с мнением Morgenshtern", - говорится в сообщении.
"Артисткой года" становится Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik & Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей Евровидения Måneskin", - добавляет пресс-служба.
Звание "Прорыва года" получил хип-хоп-исполнитель OG Buda. Отмечается, что он показал самый заметный рост на платформе.
"Треком года" стала работа группы HammAli & Navai - "Птичка", она держалась в чарте "VK Музыки" 202 дня с момента выхода в мае. А "Репитом года" - трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.
Треки Скриптонита и Моргенштерна чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей VK музыки, поэтому VK Музыка создала для них специальную награду: "Вам нужен фит" года".
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 14:54
Посвященный Бастрыкину клип Моргенштерна "взорвал" YouTube
 
КультураВКонтактеРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
Лента новостейМолния
Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасы