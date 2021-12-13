https://ria.ru/20211213/muzyka-1763392937.html

"VK Музыка" назвала исполнителей года

"VK Музыка" назвала исполнителей года - РИА Новости, 13.12.2021

"VK Музыка" назвала исполнителей года

Платформа "VK Музыка" назвала исполнителей, которых чаще и дольше всех слушали в 2021 году, ими стали, в частности, Моргенштерн и Зиверт, среди музыкальных... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T08:53

2021-12-13T08:53

2021-12-13T08:53

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Платформа "VK Музыка" назвала исполнителей, которых чаще и дольше всех слушали в 2021 году, ими стали, в частности, Моргенштерн и Зиверт, среди музыкальных групп лидируют российские Artik & Asti и победители Евровидения Måneskin, сообщает пресс-служба социальной сети "ВКонтакте"."И снова Morgenshtern: он обходит всех в номинациях "Артист года" и "Альбом года" — с релизом Million Dollar: Business. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что "VK Музыка" создала специальную номинацию — "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков. Мнение редакции может не совпадать с мнением Morgenshtern", - говорится в сообщении."Артисткой года" становится Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik & Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей Евровидения Måneskin", - добавляет пресс-служба.Звание "Прорыва года" получил хип-хоп-исполнитель OG Buda. Отмечается, что он показал самый заметный рост на платформе."Треком года" стала работа группы HammAli & Navai - "Птичка", она держалась в чарте "VK Музыки" 202 дня с момента выхода в мае. А "Репитом года" - трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.Треки Скриптонита и Моргенштерна чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей VK музыки, поэтому VK Музыка создала для них специальную награду: "Вам нужен фит" года".

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/morgenshtern-1763133094.html

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