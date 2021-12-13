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Нидерланды не пустили в страну делегацию Венесуэлы для встречи с МУС
Нидерланды не пустили в страну делегацию Венесуэлы для встречи с МУС - РИА Новости, 13.12.2021
Нидерланды не пустили в страну делегацию Венесуэлы для встречи с МУС
Правительство Нидерландов не позволило въехать в страну делегации Венесуэлы для встречи с генпрокурором Международного уголовного суда (МУС), заявила... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T22:03
2021-12-13T22:03
в мире
оон
венесуэла
гаага
международный уголовный суд
аргентина
организация американских государств
делси родригес
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Правительство Нидерландов не позволило въехать в страну делегации Венесуэлы для встречи с генпрокурором Международного уголовного суда (МУС), заявила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес."Правительство Нидерландов осложнило и воспрепятствовало приезду делегации, которая должна была отправиться в Гаагу для выполнения специальной миссии в соответствии с международными договорами. Делегацию должна была возглавить вице-президент республики, то есть я", - сказала Родригес в обращении, которое транслировал телеканал VTV.Политик заявила, что Нидерланды предъявили их делегации "небывалые требования", и назвала ситуацию "позорной". "Мы выражаем протест против этого незаконного оскорбления, которое нарушает правовой порядок", - отметила Родригес.Власти Венесуэлы подписали в ноябре меморандум о взаимопонимании с Международным уголовным судом ООН, призванный облегчить международное расследование преступлений. Среди положений документа - обязательство Венесуэлы принять все меры для эффективного отправления правосудия согласно международным стандартам и механизмы улучшения сотрудничества с прокурором МУС на территории страны.В декабре 2020 года офис прокурора МУС, который на тот момент возглавлял Фату Бенсуду, заявил, что после изучения обращения группы стран (Аргентины, Канады, Колумбии, Чили, Парагвая и Перу) имеет "разумные основания полагать", что преступления против человечности совершались в Венесуэле как минимум с 2017 года. При этом прокуроры выразили сожаление в связи с давлением, которое оказывает на МУС секретариат Организации американских государств ОАГ с целью приоритетного рассмотрения венесуэльского дела. Сама Венесуэла также планирует стать истцом в этом суде и привлечь к ответственности президента Колумбии Ивана Дуке за "истребление и преследование" мигрантов из Венесуэлы.Международный уголовный суд (МУС) - первый постоянный международный суд, созданный на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления, совершенные в XXI веке. Он был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60 государств.
https://ria.ru/20211206/guaido-1762312105.html
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в мире, оон, венесуэла, гаага, международный уголовный суд, аргентина, организация американских государств, делси родригес, фату бенсуда, иван дуке
22:03 13.12.2021
 
Нидерланды не пустили в страну делегацию Венесуэлы для встречи с МУС

Вице-президент Венесуэлы Родригес: Нидерланды не пустили делегацию для встречи с МУС

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Mike Corder
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Правительство Нидерландов не позволило въехать в страну делегации Венесуэлы для встречи с генпрокурором Международного уголовного суда (МУС), заявила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.
"Правительство Нидерландов осложнило и воспрепятствовало приезду делегации, которая должна была отправиться в Гаагу для выполнения специальной миссии в соответствии с международными договорами. Делегацию должна была возглавить вице-президент республики, то есть я", - сказала Родригес в обращении, которое транслировал телеканал VTV.
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Политик заявила, что Нидерланды предъявили их делегации "небывалые требования", и назвала ситуацию "позорной". "Мы выражаем протест против этого незаконного оскорбления, которое нарушает правовой порядок", - отметила Родригес.
Власти Венесуэлы подписали в ноябре меморандум о взаимопонимании с Международным уголовным судом ООН, призванный облегчить международное расследование преступлений. Среди положений документа - обязательство Венесуэлы принять все меры для эффективного отправления правосудия согласно международным стандартам и механизмы улучшения сотрудничества с прокурором МУС на территории страны.
В декабре 2020 года офис прокурора МУС, который на тот момент возглавлял Фату Бенсуду, заявил, что после изучения обращения группы стран (Аргентины, Канады, Колумбии, Чили, Парагвая и Перу) имеет "разумные основания полагать", что преступления против человечности совершались в Венесуэле как минимум с 2017 года. При этом прокуроры выразили сожаление в связи с давлением, которое оказывает на МУС секретариат Организации американских государств ОАГ с целью приоритетного рассмотрения венесуэльского дела. Сама Венесуэла также планирует стать истцом в этом суде и привлечь к ответственности президента Колумбии Ивана Дуке за "истребление и преследование" мигрантов из Венесуэлы.
Международный уголовный суд (МУС) - первый постоянный международный суд, созданный на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления, совершенные в XXI веке. Он был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60 государств.
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В миреООНВенесуэлаГаагаМеждународный уголовный судАргентинаОрганизация американских государствДелси РодригесФату БенсудаИван Дуке
 
 
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