Нидерланды не пустили в страну делегацию Венесуэлы для встречи с МУС
Вице-президент Венесуэлы Родригес: Нидерланды не пустили делегацию для встречи с МУС
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Правительство Нидерландов не позволило въехать в страну делегации Венесуэлы для встречи с генпрокурором Международного уголовного суда (МУС), заявила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.
"Правительство Нидерландов осложнило и воспрепятствовало приезду делегации, которая должна была отправиться в Гаагу для выполнения специальной миссии в соответствии с международными договорами. Делегацию должна была возглавить вице-президент республики, то есть я", - сказала Родригес в обращении, которое транслировал телеканал VTV.
Политик заявила, что Нидерланды предъявили их делегации "небывалые требования", и назвала ситуацию "позорной". "Мы выражаем протест против этого незаконного оскорбления, которое нарушает правовой порядок", - отметила Родригес.
Власти Венесуэлы подписали в ноябре меморандум о взаимопонимании с Международным уголовным судом ООН, призванный облегчить международное расследование преступлений. Среди положений документа - обязательство Венесуэлы принять все меры для эффективного отправления правосудия согласно международным стандартам и механизмы улучшения сотрудничества с прокурором МУС на территории страны.
В декабре 2020 года офис прокурора МУС, который на тот момент возглавлял Фату Бенсуду, заявил, что после изучения обращения группы стран (Аргентины, Канады, Колумбии, Чили, Парагвая и Перу) имеет "разумные основания полагать", что преступления против человечности совершались в Венесуэле как минимум с 2017 года. При этом прокуроры выразили сожаление в связи с давлением, которое оказывает на МУС секретариат Организации американских государств ОАГ с целью приоритетного рассмотрения венесуэльского дела. Сама Венесуэла также планирует стать истцом в этом суде и привлечь к ответственности президента Колумбии Ивана Дуке за "истребление и преследование" мигрантов из Венесуэлы.
Международный уголовный суд (МУС) - первый постоянный международный суд, созданный на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за тяжкие преступления, совершенные в XXI веке. Он был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60 государств.