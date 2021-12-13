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Китайский мультсериал "Путешествие на Запад" впервые показали в России

Китайский мультсериал "Путешествие на Запад" впервые показали в России - РИА Новости, 13.12.2021

Китайский мультсериал "Путешествие на Запад" впервые показали в России

В воскресенье в российских интернет-СМИ был впервые показан 7-серийный анимационный сериал "Путешествие на Запад" на русском языке в сжатом формате. Сериал... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:29

2021-12-13T11:29

2021-12-13T21:18

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МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье в российских интернет-СМИ был впервые показан 7-серийный анимационный сериал "Путешествие на Запад" на русском языке в сжатом формате. Сериал запущен Медиакорпорацией Китая."Путешествие на Запад" - один из четырех наиболее знаменитых романов китайской традиционной литературы. В нем рассказывается легендарная история о том, как Сунь Укун и два его друга Чжу Бацзе и Ша-сэн, защищая монаха Сюаньцзана на пути за буддийскими сутрами, преодолевают множество преград. Русскоязычная версия мультсериала "Путешествие на Запад" впервые показана в России и будет доступна зрителям в течение недели на интернет-платформах, таких как OTTи IPTV российского телеканала SPB TV, на канале RVISION YouTube и "China Zone-Русский" на YouTube. Кроме того, одновременно трансляции пройдут и в приложении "Россия-Китай: главное" и на официальном сайте канала CGTN на русском.Для того, чтобы углубить понимание российской аудиторией, в том числе молодежью, культуры романа "Путешествие на Запад", на днях учителей и учеников Российского культурного центра в Пекине познакомили с интерактивной мультимедийной книгой "Путешествие на Запад" на китайском и русском языках, выпущенной Медиакорпорацией Китая. Книга получила положительные отзывы аудитории.Генеральный директор российской компании SPB TV Кирилл Филиппов отметил, что Китай имеет давнюю историю и глубокое культурное наследие. По сей день ряд китайских классических литературных произведений пользуются широкой популярностью среди читателей по всему миру, а также имеют широкую аудиторию и в России. Запуск и показ мультимедийного продукта "Путешествие на Запад" в России - это культурный подарок от Медиакорпорации Китая российской аудитории.В этом году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. В совместном заявлении две страны подтвердили, что Китай и Россия придают большое значение обменам в гуманитарной области, включая содействие обмену произведениями классической литературы между Китаем и Россией и взаимообмену телепрограммами двух стран.

https://ria.ru/20211207/tsifrovizatsiya-1762533079.html

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