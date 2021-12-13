https://ria.ru/20211213/mozg-1763182516.html

Российские ученые придумали новый метод диагностики заболеваний мозга

Российские ученые придумали новый метод диагностики заболеваний мозга - РИА Новости, 13.12.2021

Российские ученые придумали новый метод диагностики заболеваний мозга

Уникальную технологию экспресс-оценки нарушений гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), защищающего мозг от проникновения в его ткани бактерий и вирусов предложили РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T03:00

2021-12-13T03:00

2021-12-13T11:45

наука

саратов

scientific reports

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

коронавирус covid-19

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Уникальную технологию экспресс-оценки нарушений гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), защищающего мозг от проникновения в его ткани бактерий и вирусов предложили ученые Саратовского государственного университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. По оценкам ученых, предложенная технология не имеет аналогов в мире и позволяет проводить раннюю диагностику ряда заболеваний мозга, связанных с нарушением его барьерной функции. Как пояснили в СГУ, речь идет о портативной, чувствительной, экономически выгодной и доступной технологии оценки состояния ГЭБ по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ).Гематоэнцефалический барьер защищает мозг от проникновения в его ткани бактерий, вирусов и токсинов. Нарушение проницаемости ГЭБ сопровождает почти все заболевания мозга (хроническое высокое артериальное давление, сахарный диабет, эпилептические приступы, ишемические явления и пр.). В качестве примера ученые также приводят вирусную covid-инфекцию, которая зачастую сопровождается нарушением ГЭБ и отражается на психоэмоциональном состоянии пациентов.Состояние ГЭБ является важным диагностическим показателем здоровья мозга. Между тем, в практической медицине существует ограниченное число методов, позволяющих оценивать проницаемость ГЭБ. Таким методом является магнитно-резонансная томография (МРТ) с применением контрастных препаратов. Однако, как утверждают ученые, аппарат МРТ при сканировании тканей мозга требует специального обслуживания, и зачастую бывает недоступен для рутинной практики врачей в областях, отдаленных от городских центров. Кроме того, по словам ученых СГУ, контрастные соединения имеют побочные эффекты, а для маленьких детей МРТ требует применения анестезии для обеспечения неподвижности во время сканирования.По словам ученых СГУ, анатомическое МРТ сканирование с контрастом, которое применяют в медицинской практике, не дает надежной оценки состояния ГЭБ и позволяет проводить визуализацию лишь его грубых поражений. При этом, даже небольшое повышение проницаемости ГЭБ на начальных стадиях патологий может быть упущено.Как рассказала Оксана Семячкина-Глушковская, появление новой технологии стало возможным благодаря изучению процессов, протекающих во время глубокого сна. "Как только человек проваливается в глубокий сон, мозг превращается в "душ", вырабатывая цереброспинальную жидкость в желудочках. Жидкость интенсивно перемещается по специальным пространствам мозга. Вместе с усиленным током жидкости перемещаются растворенные в ней метаболиты и токсины, накопленные в мозге в течении дня", — пояснила она.В СГУ отметили, что получение результатов стало возможными благодаря супермультифотонному микроскопу, который был приобретен для лаборатории "Умный сон", созданной в рамках выполнения правительственного мегагранта "Лимфасон".Благодаря микроскопу удалось поставить оригинальные эксперименты по одновременному мониторингу состояния ГЭБ и ЭЭГ. Это позволило выявлять на ЭЭГ маркеры повышения проницаемости ГЭБ с помощью применения методов анализа для сложных биологических сигналов и машинного обучения.

https://ria.ru/20211124/yufu-1759813362.html

https://ria.ru/20210927/bfu-1751586164.html

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саратов, scientific reports, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского