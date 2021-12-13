Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211213/mozg-1763182516.html
Российские ученые придумали новый метод диагностики заболеваний мозга
Российские ученые придумали новый метод диагностики заболеваний мозга - РИА Новости, 13.12.2021
Российские ученые придумали новый метод диагностики заболеваний мозга
Уникальную технологию экспресс-оценки нарушений гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), защищающего мозг от проникновения в его ткани бактерий и вирусов предложили РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T03:00
2021-12-13T11:45
наука
саратов
scientific reports
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
коронавирус covid-19
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763181375_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0e6d22488d7eda60b4b13f70993fcf7e.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Уникальную технологию экспресс-оценки нарушений гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), защищающего мозг от проникновения в его ткани бактерий и вирусов предложили ученые Саратовского государственного университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. По оценкам ученых, предложенная технология не имеет аналогов в мире и позволяет проводить раннюю диагностику ряда заболеваний мозга, связанных с нарушением его барьерной функции. Как пояснили в СГУ, речь идет о портативной, чувствительной, экономически выгодной и доступной технологии оценки состояния ГЭБ по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ).Гематоэнцефалический барьер защищает мозг от проникновения в его ткани бактерий, вирусов и токсинов. Нарушение проницаемости ГЭБ сопровождает почти все заболевания мозга (хроническое высокое артериальное давление, сахарный диабет, эпилептические приступы, ишемические явления и пр.). В качестве примера ученые также приводят вирусную covid-инфекцию, которая зачастую сопровождается нарушением ГЭБ и отражается на психоэмоциональном состоянии пациентов.Состояние ГЭБ является важным диагностическим показателем здоровья мозга. Между тем, в практической медицине существует ограниченное число методов, позволяющих оценивать проницаемость ГЭБ. Таким методом является магнитно-резонансная томография (МРТ) с применением контрастных препаратов. Однако, как утверждают ученые, аппарат МРТ при сканировании тканей мозга требует специального обслуживания, и зачастую бывает недоступен для рутинной практики врачей в областях, отдаленных от городских центров. Кроме того, по словам ученых СГУ, контрастные соединения имеют побочные эффекты, а для маленьких детей МРТ требует применения анестезии для обеспечения неподвижности во время сканирования.По словам ученых СГУ, анатомическое МРТ сканирование с контрастом, которое применяют в медицинской практике, не дает надежной оценки состояния ГЭБ и позволяет проводить визуализацию лишь его грубых поражений. При этом, даже небольшое повышение проницаемости ГЭБ на начальных стадиях патологий может быть упущено.Как рассказала Оксана Семячкина-Глушковская, появление новой технологии стало возможным благодаря изучению процессов, протекающих во время глубокого сна. "Как только человек проваливается в глубокий сон, мозг превращается в "душ", вырабатывая цереброспинальную жидкость в желудочках. Жидкость интенсивно перемещается по специальным пространствам мозга. Вместе с усиленным током жидкости перемещаются растворенные в ней метаболиты и токсины, накопленные в мозге в течении дня", — пояснила она.В СГУ отметили, что получение результатов стало возможными благодаря супермультифотонному микроскопу, который был приобретен для лаборатории "Умный сон", созданной в рамках выполнения правительственного мегагранта "Лимфасон".Благодаря микроскопу удалось поставить оригинальные эксперименты по одновременному мониторингу состояния ГЭБ и ЭЭГ. Это позволило выявлять на ЭЭГ маркеры повышения проницаемости ГЭБ с помощью применения методов анализа для сложных биологических сигналов и машинного обучения.
https://ria.ru/20211124/yufu-1759813362.html
https://ria.ru/20210927/bfu-1751586164.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763181375_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f86535b5ed1f1e4ab05a88f6e90559f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, scientific reports, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
03:00 13.12.2021 (обновлено: 11:45 13.12.2021)
 

Российские ученые придумали новый метод диагностики заболеваний мозга

© Фото : СГУЛаборатория "Умного сна"
Лаборатория Умного сна - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : СГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Уникальную технологию экспресс-оценки нарушений гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), защищающего мозг от проникновения в его ткани бактерий и вирусов предложили ученые Саратовского государственного университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
По оценкам ученых, предложенная технология не имеет аналогов в мире и позволяет проводить раннюю диагностику ряда заболеваний мозга, связанных с нарушением его барьерной функции. Как пояснили в СГУ, речь идет о портативной, чувствительной, экономически выгодной и доступной технологии оценки состояния ГЭБ по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ).
Инсульт - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 09:00Наука
Российские ученые изобрели "коктейль" для восстановления после инсульта
Гематоэнцефалический барьер защищает мозг от проникновения в его ткани бактерий, вирусов и токсинов. Нарушение проницаемости ГЭБ сопровождает почти все заболевания мозга (хроническое высокое артериальное давление, сахарный диабет, эпилептические приступы, ишемические явления и пр.). В качестве примера ученые также приводят вирусную covid-инфекцию, которая зачастую сопровождается нарушением ГЭБ и отражается на психоэмоциональном состоянии пациентов.

"Даже в здоровом организме может временно увеличиваться проницаемость ГЭБ. Мы обнаружили, что прослушивание громкой рок-музыки вызывает обратимое повышение проницаемости ГЭБ (повышение уровня адреналина при звуковом стрессе вызывает изменение тонуса сосудов головного мозга) почти во всех отделах мозга", — рассказала заведующая кафедрой физиологии человека и животных Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) Оксана Семячкина-Глушковская.

Состояние ГЭБ является важным диагностическим показателем здоровья мозга. Между тем, в практической медицине существует ограниченное число методов, позволяющих оценивать проницаемость ГЭБ. Таким методом является магнитно-резонансная томография (МРТ) с применением контрастных препаратов. Однако, как утверждают ученые, аппарат МРТ при сканировании тканей мозга требует специального обслуживания, и зачастую бывает недоступен для рутинной практики врачей в областях, отдаленных от городских центров. Кроме того, по словам ученых СГУ, контрастные соединения имеют побочные эффекты, а для маленьких детей МРТ требует применения анестезии для обеспечения неподвижности во время сканирования.
По словам ученых СГУ, анатомическое МРТ сканирование с контрастом, которое применяют в медицинской практике, не дает надежной оценки состояния ГЭБ и позволяет проводить визуализацию лишь его грубых поражений. При этом, даже небольшое повышение проницаемости ГЭБ на начальных стадиях патологий может быть упущено.
© Фото : СГУРабота научной группы заведующей кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета СГУ О.В. Семячкиной-Глушковской
Работа научной группы заведующей кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета СГУ О.В. Семячкиной-Глушковской - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : СГУ
Работа научной группы заведующей кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета СГУ О.В. Семячкиной-Глушковской
Как рассказала Оксана Семячкина-Глушковская, появление новой технологии стало возможным благодаря изучению процессов, протекающих во время глубокого сна. "Как только человек проваливается в глубокий сон, мозг превращается в "душ", вырабатывая цереброспинальную жидкость в желудочках. Жидкость интенсивно перемещается по специальным пространствам мозга. Вместе с усиленным током жидкости перемещаются растворенные в ней метаболиты и токсины, накопленные в мозге в течении дня", — пояснила она.
В СГУ отметили, что получение результатов стало возможными благодаря супермультифотонному микроскопу, который был приобретен для лаборатории "Умный сон", созданной в рамках выполнения правительственного мегагранта "Лимфасон".
Благодаря микроскопу удалось поставить оригинальные эксперименты по одновременному мониторингу состояния ГЭБ и ЭЭГ. Это позволило выявлять на ЭЭГ маркеры повышения проницаемости ГЭБ с помощью применения методов анализа для сложных биологических сигналов и машинного обучения.
Сотрудники НОЦ Фундаментальная и прикладная фотоника БФУ проводят спектральные измерения тромбоцитов с наночастицами платины - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 09:00Наука
В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов
 
НаукаСаратовScientific ReportsНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКоронавирус COVID-19Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
Лента новостейМолния
Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасы