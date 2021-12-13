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Бочкарев: горнолыжный курорт и киностудия появятся у метро "Прокшино"
Бочкарев: горнолыжный курорт и киностудия появятся у метро "Прокшино" - РИА Новости, 13.12.2021
Бочкарев: горнолыжный курорт и киностудия появятся у метро "Прокшино"
Около полумиллиона квадратных метров спортивных, рекреационных, культурно-развлекательных и других объектов появится на территории кластера у метро "Прокшино" в РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:59
2021-12-13T11:59
2021-12-13T11:59
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 13 дек - РИА Недвижимость. Около полумиллиона квадратных метров спортивных, рекреационных, культурно-развлекательных и других объектов появится на территории кластера у метро "Прокшино" в новой Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв."На территории более 130 гектаров рядом со станцией метро "Прокшино" реализуют проект спортивно-событийного кластера, в рамках которого планируется построить порядка 500 тысяч квадратных метров объектов делового, спортивного, спортивно-развлекательного, досугового, культурно-развлекательного и образовательного назначения", – рассказал он.По словам заммэра, в составе кластера будет горнолыжный курорт с высотой горы 101 метр и 11 трассами протяженностью до 1 километра. "Также запланировано строительство крытого центра экстремальных видов спорта, ледового комплекса, всесезонного аквакурорта с пляжной зоной, киностудии и детского естествоведческого музея. Кроме того, на территории благоустроят парковую зону", – добавил Бочкарёв.Как отметил глава столичного стройкомплекса, еще в кластере разместятся объекты деловой и торговой инфраструктуры. По словам Бочкарева, благодаря проекту у москвичей и жителей ТиНАО появится новая точка притяжения и место для занятий спортом и проведения досуга. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места, уже обеспеченные хорошей транспортной доступностью.Станция метро "Прокшино" введена в 2019 году в составе участка Сокольнической линии "Саларьево" - "Коммунарка". Она улучшила транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новомосковского административного округа столицы.
https://ria.ru/20211117/bochkarev-1759418882.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 13 дек - РИА Недвижимость
. Около полумиллиона квадратных метров спортивных, рекреационных, культурно-развлекательных и других объектов появится на территории кластера у метро "Прокшино" в новой Москве
, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв
.
"На территории более 130 гектаров рядом со станцией метро "Прокшино" реализуют проект спортивно-событийного кластера, в рамках которого планируется построить порядка 500 тысяч квадратных метров объектов делового, спортивного, спортивно-развлекательного, досугового, культурно-развлекательного и образовательного назначения", – рассказал он.
По словам заммэра, в составе кластера будет горнолыжный курорт с высотой горы 101 метр и 11 трассами протяженностью до 1 километра. "Также запланировано строительство крытого центра экстремальных видов спорта, ледового комплекса, всесезонного аквакурорта с пляжной зоной, киностудии и детского естествоведческого музея. Кроме того, на территории благоустроят парковую зону", – добавил Бочкарёв.
Как отметил глава столичного стройкомплекса, еще в кластере разместятся объекты деловой и торговой инфраструктуры. По словам Бочкарева, благодаря проекту у москвичей и жителей ТиНАО
появится новая точка притяжения и место для занятий спортом и проведения досуга. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места, уже обеспеченные хорошей транспортной доступностью.
Станция метро "Прокшино" введена в 2019 году в составе участка Сокольнической линии "Саларьево" - "Коммунарка". Она улучшила транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новомосковского административного округа столицы.