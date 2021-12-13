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Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море

Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море - РИА Новости, 13.12.2021

Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море

В Балтийском море ищут двух человек, пропавших без вести после столкновения датского и британского судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе морской... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:29

2021-12-13T12:29

2021-12-13T13:20

в мире

швеция

балтийское море

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ЦЮРИХ, 13 дек — РИА Новости. В Балтийском море ищут двух человек, пропавших без вести после столкновения датского и британского судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе морской администрации Швеции."Датский корабль перевернут", — уточнил собеседник агентства.К поисковой операции привлекли восемь лодок и один вертолет, рассказали шведские морские власти. Британское и датское грузовые судна столкнулись у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом, в результате одно судно перевернулось, два человека оказались в воде.Телеканал TV2 со ссылкой на спасателей передавал, что пропавшие могут находиться внутри датского судна.

https://ria.ru/20211212/samolet-1763328304.html

швеция

балтийское море

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в мире, швеция, балтийское море