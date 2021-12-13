https://ria.ru/20211213/more-1763434700.html
Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море
Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море - РИА Новости, 13.12.2021
Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море
В Балтийском море ищут двух человек, пропавших без вести после столкновения датского и британского судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе морской... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:29
2021-12-13T12:29
2021-12-13T13:20
в мире
швеция
балтийское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763428688_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_2dd4d18ff1b96f2fe0db2275afb3e671.jpg
ЦЮРИХ, 13 дек — РИА Новости. В Балтийском море ищут двух человек, пропавших без вести после столкновения датского и британского судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе морской администрации Швеции."Датский корабль перевернут", — уточнил собеседник агентства.К поисковой операции привлекли восемь лодок и один вертолет, рассказали шведские морские власти. Британское и датское грузовые судна столкнулись у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом, в результате одно судно перевернулось, два человека оказались в воде.Телеканал TV2 со ссылкой на спасателей передавал, что пропавшие могут находиться внутри датского судна.
https://ria.ru/20211212/samolet-1763328304.html
швеция
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763428688_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_bd4e67818fd85b8444f27955113dd454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, балтийское море
12:29 13.12.2021 (обновлено: 13:20 13.12.2021)
Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море
В Балтийском море ищут двух человек, пропавших без вести после столкновения судов