Монастырь в Серпухове временно закроют для посетителей
© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео
СЕРПУХОВ, 13 дек - РИА Новости. Введенский Владычний женский монастырь в Серпухове будет закрыт для посетителей до конца дня и, скорее всего, во вторник, сообщили РИА Новости правоохранители, стоящие в оцеплении.
"Монастырь и гимназия сегодня закрыты на вход, там работает ФСБ. Завтра, скорее всего, тоже будет закрыто", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, насельницы и духовенство Введенского владычнего женского монастыря имеют доступ в обитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.
Ранее в понедельник на территории монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Как сообщили РИА Новости в минздраве Московской области, в результате происшествия всего госпитализированы восемь человек: шестеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести.
Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.