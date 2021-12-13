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Религия
https://ria.ru/20211213/monastyr-1763521724.html
Монастырь в Серпухове временно закроют для посетителей
Монастырь в Серпухове временно закроют для посетителей - РИА Новости, 13.12.2021
Монастырь в Серпухове временно закроют для посетителей
Введенский Владычний женский монастырь в Серпухове будет закрыт для посетителей до конца дня и, скорее всего, во вторник, сообщили РИА Новости правоохранители,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T17:44
2021-12-13T17:44
религия
серпухов
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
религия
взрыв в женском монастыре в серпухове
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СЕРПУХОВ, 13 дек - РИА Новости. Введенский Владычний женский монастырь в Серпухове будет закрыт для посетителей до конца дня и, скорее всего, во вторник, сообщили РИА Новости правоохранители, стоящие в оцеплении."Монастырь и гимназия сегодня закрыты на вход, там работает ФСБ. Завтра, скорее всего, тоже будет закрыто", - сказал собеседник агентства.Вместе с тем, насельницы и духовенство Введенского владычнего женского монастыря имеют доступ в обитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.Ранее в понедельник на территории монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.Как сообщили РИА Новости в минздраве Московской области, в результате происшествия всего госпитализированы восемь человек: шестеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести.Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.
https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html
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серпухов
московская область (подмосковье)
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серпухов, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), религия, взрыв в женском монастыре в серпухове
17:44 13.12.2021
 

Монастырь в Серпухове временно закроют для посетителей

© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео
Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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СЕРПУХОВ, 13 дек - РИА Новости. Введенский Владычний женский монастырь в Серпухове будет закрыт для посетителей до конца дня и, скорее всего, во вторник, сообщили РИА Новости правоохранители, стоящие в оцеплении.
"Монастырь и гимназия сегодня закрыты на вход, там работает ФСБ. Завтра, скорее всего, тоже будет закрыто", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, насельницы и духовенство Введенского владычнего женского монастыря имеют доступ в обитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.
Ранее в понедельник на территории монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
14:17Религия
Что известно о напавшем на православную гимназию в Серпухове
Как сообщили РИА Новости в минздраве Московской области, в результате происшествия всего госпитализированы восемь человек: шестеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести.
Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
14:45Религия
В РПЦ рассказали о гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
 
РелигияСерпуховМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)РелигияВзрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
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