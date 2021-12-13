https://ria.ru/20211213/monastyr-1763521724.html

Монастырь в Серпухове временно закроют для посетителей

Монастырь в Серпухове временно закроют для посетителей - РИА Новости, 13.12.2021

Монастырь в Серпухове временно закроют для посетителей

Введенский Владычний женский монастырь в Серпухове будет закрыт для посетителей до конца дня и, скорее всего, во вторник, сообщили РИА Новости правоохранители,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:44

2021-12-13T17:44

2021-12-13T17:44

религия

серпухов

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

религия

взрыв в женском монастыре в серпухове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763403808_0:10:1064:609_1920x0_80_0_0_117918a72b3fc65e32400ab7aef1b5e4.jpg

СЕРПУХОВ, 13 дек - РИА Новости. Введенский Владычний женский монастырь в Серпухове будет закрыт для посетителей до конца дня и, скорее всего, во вторник, сообщили РИА Новости правоохранители, стоящие в оцеплении."Монастырь и гимназия сегодня закрыты на вход, там работает ФСБ. Завтра, скорее всего, тоже будет закрыто", - сказал собеседник агентства.Вместе с тем, насельницы и духовенство Введенского владычнего женского монастыря имеют доступ в обитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.Ранее в понедельник на территории монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.Как сообщили РИА Новости в минздраве Московской области, в результате происшествия всего госпитализированы восемь человек: шестеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, один – в средней степени тяжести.Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html

https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html

серпухов

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

серпухов, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), религия, взрыв в женском монастыре в серпухове