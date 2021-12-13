https://ria.ru/20211213/monastyr-1763495347.html

Бастрыкин поручил передать дело об инциденте в монастыре в Серпухове в СК

Бастрыкин поручил передать дело об инциденте в монастыре в Серпухове в СК - РИА Новости, 13.12.2021

Бастрыкин поручил передать дело об инциденте в монастыре в Серпухове в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:03

2021-12-13T16:03

2021-12-13T16:18

происшествия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове в центральный аппарат ведомства, сообщается на сайте СК."Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работает следственная группа, точные данные о пострадавших уточняются.Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе взрывом ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.По данным минздрава, всего в больницы доставили восемь пострадавших в Серпухове. Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html

серпухов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове , александр бастрыкин