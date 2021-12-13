https://ria.ru/20211213/monastyr-1763495347.html
Бастрыкин поручил передать дело об инциденте в монастыре в Серпухове в СК
Бастрыкин поручил передать дело об инциденте в монастыре в Серпухове в СК - РИА Новости, 13.12.2021
Бастрыкин поручил передать дело об инциденте в монастыре в Серпухове в СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:03
2021-12-13T16:03
2021-12-13T16:18
происшествия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв в женском монастыре в серпухове
александр бастрыкин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове в центральный аппарат ведомства, сообщается на сайте СК."Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работает следственная группа, точные данные о пострадавших уточняются.Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе взрывом ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.По данным минздрава, всего в больницы доставили восемь пострадавших в Серпухове. Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html
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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове , александр бастрыкин
16:03 13.12.2021 (обновлено: 16:18 13.12.2021)
Бастрыкин поручил передать дело об инциденте в монастыре в Серпухове в СК
Бастрыкин поручил передать дело об инциденте в женском монастыре в Серпухове в аппарат СК
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове
в центральный аппарат ведомства, сообщается на сайте СК
.
"Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работает следственная группа, точные данные о пострадавших уточняются.
Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе взрывом ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
По данным минздрава, всего в больницы доставили восемь пострадавших в Серпухове. Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.