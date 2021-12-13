https://ria.ru/20211213/monastyr-1763432215.html
Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове выжил, заявил источник
Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове выжил, заявил источник - РИА Новости, 13.12.2021
Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове выжил, заявил источник
Судьба молодого человека, предположительно, устроившего взрыв в серпуховском монастыре, пока неясна: один источник РИА Новости заявил, что он погиб, а по данным РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:21
2021-12-13T12:21
2021-12-13T12:21
происшествия
взрыв
серпухов
московская область (подмосковье)
московский патриархат
россия
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Судьба молодого человека, предположительно, устроившего взрыв в серпуховском монастыре, пока неясна: один источник РИА Новости заявил, что он погиб, а по данным другого, юноша жив."На данный момент он жив и входит в десять пострадавших, которые, по последним данным, получили ранения", - сказал агентству собеседник в экстренных службах.По данным же источника в Московском патриархате, юноша "скончался от ран, которые были нанесены его собственным взрывным устройством", а другие пострадавшие серьезных ранений не получили.Официально о точном числе пострадавших и судьбе предполагаемого преступника пока не сообщается.По данным полиции, 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной рядом с женским монастырем, "произвел самоподрыв" на территории гимназии, ранив как минимум одного 15-летнего подростка.Источник в патриархате отмечал, что взрыв произошел на крыльце гимназии. Мотивы молодого человека пока неясны.Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту.Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/vzryv-1763404890.html
https://ria.ru/20211213/vzryv-1763416708.html
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Кадры с места взрыва в православной гимназии в Серпухове
При взрыве в православной гимназии в Серпухове пострадали устроивший его 18-летний выпускник и 15-летний подросток, сообщили в полиции. Все люди эвакуированы из здания.
2021-12-13T12:21
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происшествия, взрыв, серпухов, московская область (подмосковье), московский патриархат, россия, взрыв в женском монастыре в серпухове
Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове выжил, заявил источник
Источник в экстренных службах: устроивший взрыв в монастыре в Серпухове выжил
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Судьба молодого человека, предположительно, устроившего взрыв в серпуховском монастыре, пока неясна: один источник РИА Новости заявил, что он погиб, а по данным другого, юноша жив.
"На данный момент он жив и входит в десять пострадавших, которые, по последним данным, получили ранения", - сказал агентству собеседник в экстренных службах.
По данным же источника в Московском патриархате
, юноша "скончался от ран, которые были нанесены его собственным взрывным устройством", а другие пострадавшие серьезных ранений не получили.
Официально о точном числе пострадавших и судьбе предполагаемого преступника пока не сообщается.
По данным полиции, 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной рядом с женским монастырем, "произвел самоподрыв" на территории гимназии, ранив как минимум одного 15-летнего подростка.
Источник в патриархате отмечал, что взрыв произошел на крыльце гимназии. Мотивы молодого человека пока неясны.
Православная классическая гимназия в Серпухове
была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту.
Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся.