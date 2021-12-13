https://ria.ru/20211213/monastyr-1763397780.html

В прокуратуре рассказали о нападении мужчины на монастырь в Серпухове

В прокуратуре рассказали о нападении мужчины на монастырь в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

В прокуратуре рассказали о нападении мужчины на монастырь в Серпухове

Подросток пострадал в результате нападения мужчины на женский монастырь в Серпухове, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:43

2021-12-13T09:43

2021-12-13T13:38

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

взрыв в женском монастыре в серпухове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подросток пострадал в результате нападения мужчины на женский монастырь в Серпухове, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."В результате нападения мужчины на Серпуховский женский монастырь пострадал подросток", - говорится в сообщении.Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, возле входа в православную гимназию на территории монастыря неизвестный привел в действие взрывное устройство, пострадал он и проходивший мимо 15-летний подросток.

серпухов

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), взрыв в женском монастыре в серпухове