https://ria.ru/20211213/mku-1763408221.html

Сторонница "М.К.У." заявила, что сожалеет об участии в организации

Сторонница "М.К.У." заявила, что сожалеет об участии в организации - РИА Новости, 13.12.2021

Сторонница "М.К.У." заявила, что сожалеет об участии в организации

Задержанная в России представительница украинской неонацистской группировки "М.К.У." рассказала, что жалеет о своем участии в организации и вербовке, следует из РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:41

2021-12-13T10:41

2021-12-13T16:35

происшествия

неонацизм

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763403233_0:21:1620:932_1920x0_80_0_0_4ecaa7df9cbbca6f2a9a13276f184802.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Задержанная в России представительница украинской неонацистской группировки "М.К.У." рассказала, что жалеет о своем участии в организации и вербовке, следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ.В понедельник спецслужба сообщила о задержании в 37 регионах России 106 сторонников "М.К.У.", готовивших теракты и массовые убийства. Ее основателем называют гражданина Украины Егора Краснова."Я являлась модератором в сообществе "М.К.У.", приняла около пяти заявок людей в эту группу по указаниям Егора Краснова. Сожалею об этом очень сильно на самом деле, потому что сейчас понимаю, что это могло подвергнуть опасности окружающих людей", — сказала она на допросе (ее имя не разглашается).По словам другого задержанного, проживающий на Украине Краснов — действующий лидер группировки.Кроме того, в ролике показали оперативные кадры операции по поимке участников "М.К.У." в их домах. У некоторых изъяли оружие, нацистскую литературу и знамена.Впервые о задержании сторонников украинских неонацистов в России ФСБ говорила в марте. Тогда 13 человек схватили в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого силовики в течение года неоднократно ловили экстремистов из "М.К.У." в других городах страны — от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).

https://ria.ru/20210701/belgorod-1739376392.html

https://ria.ru/20210602/neonatsisty-1735154458.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, неонацизм, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия