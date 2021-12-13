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Сторонница "М.К.У." заявила, что сожалеет об участии в организации
Сторонница "М.К.У." заявила, что сожалеет об участии в организации - РИА Новости, 13.12.2021
Сторонница "М.К.У." заявила, что сожалеет об участии в организации
Задержанная в России представительница украинской неонацистской группировки "М.К.У." рассказала, что жалеет о своем участии в организации и вербовке, следует из РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:41
2021-12-13T16:35
происшествия
неонацизм
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Задержанная в России представительница украинской неонацистской группировки "М.К.У." рассказала, что жалеет о своем участии в организации и вербовке, следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ.В понедельник спецслужба сообщила о задержании в 37 регионах России 106 сторонников "М.К.У.", готовивших теракты и массовые убийства. Ее основателем называют гражданина Украины Егора Краснова."Я являлась модератором в сообществе "М.К.У.", приняла около пяти заявок людей в эту группу по указаниям Егора Краснова. Сожалею об этом очень сильно на самом деле, потому что сейчас понимаю, что это могло подвергнуть опасности окружающих людей", — сказала она на допросе (ее имя не разглашается).По словам другого задержанного, проживающий на Украине Краснов — действующий лидер группировки.Кроме того, в ролике показали оперативные кадры операции по поимке участников "М.К.У." в их домах. У некоторых изъяли оружие, нацистскую литературу и знамена.Впервые о задержании сторонников украинских неонацистов в России ФСБ говорила в марте. Тогда 13 человек схватили в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого силовики в течение года неоднократно ловили экстремистов из "М.К.У." в других городах страны — от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).
https://ria.ru/20210701/belgorod-1739376392.html
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происшествия, неонацизм, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
10:41 13.12.2021 (обновлено: 16:35 13.12.2021)
 
Сторонница "М.К.У." заявила, что сожалеет об участии в организации

Задержанная сторонница "М.К.У." заявила на видео, что сожалеет об участии в организации

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", готовившей теракты и массовые убийства. Скриншот видео
Сотрудники ОМОНа во время задержания сторонников украинской неонацистской молодежной группировки М.К.У., готовившей теракты и массовые убийства. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Задержанная в России представительница украинской неонацистской группировки "М.К.У." рассказала, что жалеет о своем участии в организации и вербовке, следует из видео, опубликованного Центром общественных связей ФСБ.
В понедельник спецслужба сообщила о задержании в 37 регионах России 106 сторонников "М.К.У.", готовивших теракты и массовые убийства. Ее основателем называют гражданина Украины Егора Краснова.
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"Я являлась модератором в сообществе "М.К.У.", приняла около пяти заявок людей в эту группу по указаниям Егора Краснова. Сожалею об этом очень сильно на самом деле, потому что сейчас понимаю, что это могло подвергнуть опасности окружающих людей", — сказала она на допросе (ее имя не разглашается).
По словам другого задержанного, проживающий на Украине Краснов — действующий лидер группировки.
Кроме того, в ролике показали оперативные кадры операции по поимке участников "М.К.У." в их домах. У некоторых изъяли оружие, нацистскую литературу и знамена.
Впервые о задержании сторонников украинских неонацистов в России ФСБ говорила в марте. Тогда 13 человек схватили в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого силовики в течение года неоднократно ловили экстремистов из "М.К.У." в других городах страны — от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).
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