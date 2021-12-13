https://ria.ru/20211213/missuniverse-1763388977.html
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 13.12.2021
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"
Победительницей конкурса Miss Universe стала представительница Индии Харнааз Сандху, свидетельствуют кадры трансляции. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T07:07
2021-12-13T07:07
2021-12-13T11:43
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тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Победительницей конкурса Miss Universe стала представительница Индии Харнааз Сандху, свидетельствуют кадры трансляции.Она получила корону от своей предшественницы Андреа Меса родом из Мексики. На втором месте — уроженка ЮАР, на третьем — Парагвая.В десятку также вошли участницы из Колумбии, Франции, Филиппин, Пуэрто-Рико, Багамских островов, США и Арубы.Россиянка Ралина Арабова ("вице-мисс Россия 2019") не попала в число финалисток. Всего на конкурс приехали девушки из 80 стран.Финальный этап мероприятия, празднующего в этом году свое 70-летие, состоялся в израильском курортном городе Эйлате. "Мисс Вселенную" впервые выбирают в этой стране.Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что в проведении конкурса все идет по плану, несмотря на распространение нового штамма коронавируса.
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в мире, израиль, индия, тель-авив, мисс вселенная
07:07 13.12.2021 (обновлено: 11:43 13.12.2021)
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"
Победительницей конкурса Miss Universe стала представительница Индии Харнааз Сандху
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости.
Победительницей конкурса Miss Universe
стала представительница Индии Харнааз Сандху, свидетельствуют кадры трансляции.
Она получила корону от своей предшественницы Андреа Меса родом из Мексики
. На втором месте — уроженка ЮАР, на третьем — Парагвая.
В десятку также вошли участницы из Колумбии, Франции, Филиппин, Пуэрто-Рико, Багамских островов, США и Арубы.
Россиянка Ралина Арабова ("вице-мисс Россия 2019") не попала в число финалисток. Всего на конкурс приехали девушки из 80 стран.
Финальный этап мероприятия, празднующего в этом году свое 70-летие, состоялся в израильском курортном городе Эйлате. "Мисс Вселенную" впервые выбирают в этой стране.
Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что в проведении конкурса все идет по плану, несмотря на распространение нового штамма коронавируса.