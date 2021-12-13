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Корону мне: "Мисс Вселенная" Харнааз Сандху и ее соперницы
Корону мне: "Мисс Вселенная" Харнааз Сандху и ее соперницы - РИА Новости, 13.12.2021
Корону мне: "Мисс Вселенная" Харнааз Сандху и ее соперницы
В Израиле назвали победительницу юбилейного, 70-го конкурса "Мисс Вселенная". Коронация главной красавицы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.12.2021
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израиль
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В Израиле назвали победительницу юбилейного, 70-го конкурса "Мисс Вселенная". Коронация главной красавицы — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, израиль, мисс вселенная
12:28 13.12.2021 (обновлено: 13:10 13.12.2021)
 

Корону мне: "Мисс Вселенная" Харнааз Сандху и ее соперницы

Читать ria.ru в
В Израиле назвали победительницу юбилейного, 70-го конкурса "Мисс Вселенная". Коронация главной красавицы — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Ariel Schalit

Почетный титул "Мисс Вселенная" и бриллиантовую корону завоевала Харнааз Сандху из Индии.

Победительница конкурса Мисс Вселенная-2021 Харнааз Сандху
1 из 10

Почетный титул "Мисс Вселенная" и бриллиантовую корону завоевала Харнааз Сандху из Индии.

© AP Photo / Ariel Schalit
© REUTERS / Ronen Zvulun

В финале Сандху обошла представительниц Колумбии, Франции, Арубы, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов, США.

Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная-2021
2 из 10

В финале Сандху обошла представительниц Колумбии, Франции, Арубы, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов, США.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Корону новой победительнице вручила ее предшественница, Андреа Меса из Мексики.

Победительница конкурса Мисс Вселенная-2021 Харнааз Сандху
3 из 10

Корону новой победительнице вручила ее предшественница, Андреа Меса из Мексики.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / Menahem Kahana

Второе месте досталось уроженке ЮАР, третье — представительнице Парагвая.

Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная-2021
4 из 10

Второе месте досталось уроженке ЮАР, третье — представительнице Парагвая.

© AFP 2021 / Menahem Kahana
© REUTERS / Ronen Zvulun

Финальные состязания красавиц состоялись в израильском курортном городе Эйлат.

Победительница конкурса Мисс Вселенная-2021 Харнааз Сандху
5 из 10

Финальные состязания красавиц состоялись в израильском курортном городе Эйлат.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

"Мисс Вселенную" в Израиле выбирали впервые в 70-летней истории конкурса.

Израильская певица Ноа Кирель выступает на конкурсе Мисс Вселенная-2021
6 из 10

"Мисс Вселенную" в Израиле выбирали впервые в 70-летней истории конкурса.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / Menahem Kahana

Харнааз Сандху 21 год. Помимо модельной карьеры, она получает степень магистра в области государственного управления.

Мисс Индия Харнааз Сандху
7 из 10

Харнааз Сандху 21 год. Помимо модельной карьеры, она получает степень магистра в области государственного управления.

© AFP 2021 / Menahem Kahana
© REUTERS / Ronen Zvulun

Сандху стала третьей уроженкой Индии, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Ранее его носили Сушмита Сен (в 1994 году) и Лара Дутта (в 2000-м).

Ведущий Стив Харви и Мисс Индия Харнааз Сандху
8 из 10

Сандху стала третьей уроженкой Индии, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Ранее его носили Сушмита Сен (в 1994 году) и Лара Дутта (в 2000-м).

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

"Возвращение славной короны через 21 год в Индию — это момент величайшей гордости", — сказала Харнааз Сандху после награждения.

Победительница конкурса Мисс Вселенная-2021 Харнааз Сандху и Мисс Парагвай Надя Феррейра
9 из 10

"Возвращение славной короны через 21 год в Индию — это момент величайшей гордости", — сказала Харнааз Сандху после награждения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AP Photo / Ariel Schalit

Растроганная победительница поблагодарила всевышнего, родителей и организацию "Мисс Индия" за руководство и поддержку.

Победительница конкурса Мисс Вселенная-2021 Харнааз Сандху вместе с другими участницами конкурса
10 из 10

Растроганная победительница поблагодарила всевышнего, родителей и организацию "Мисс Индия" за руководство и поддержку.

© AP Photo / Ariel Schalit
 
ФотоИзраильМисс Вселенная
 
 
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