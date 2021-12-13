Корону мне: "Мисс Вселенная" Харнааз Сандху и ее соперницы
Почетный титул "Мисс Вселенная" и бриллиантовую корону завоевала Харнааз Сандху из Индии.
Почетный титул "Мисс Вселенная" и бриллиантовую корону завоевала Харнааз Сандху из Индии.
В финале Сандху обошла представительниц Колумбии, Франции, Арубы, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов, США.
В финале Сандху обошла представительниц Колумбии, Франции, Арубы, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов, США.
Корону новой победительнице вручила ее предшественница, Андреа Меса из Мексики.
Корону новой победительнице вручила ее предшественница, Андреа Меса из Мексики.
Второе месте досталось уроженке ЮАР, третье — представительнице Парагвая.
Второе месте досталось уроженке ЮАР, третье — представительнице Парагвая.
Финальные состязания красавиц состоялись в израильском курортном городе Эйлат.
Финальные состязания красавиц состоялись в израильском курортном городе Эйлат.
"Мисс Вселенную" в Израиле выбирали впервые в 70-летней истории конкурса.
Харнааз Сандху 21 год. Помимо модельной карьеры, она получает степень магистра в области государственного управления.
Харнааз Сандху 21 год. Помимо модельной карьеры, она получает степень магистра в области государственного управления.
Сандху стала третьей уроженкой Индии, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Ранее его носили Сушмита Сен (в 1994 году) и Лара Дутта (в 2000-м).
Сандху стала третьей уроженкой Индии, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Ранее его носили Сушмита Сен (в 1994 году) и Лара Дутта (в 2000-м).
"Возвращение славной короны через 21 год в Индию — это момент величайшей гордости", — сказала Харнааз Сандху после награждения.
"Возвращение славной короны через 21 год в Индию — это момент величайшей гордости", — сказала Харнааз Сандху после награждения.
Растроганная победительница поблагодарила всевышнего, родителей и организацию "Мисс Индия" за руководство и поддержку.
Растроганная победительница поблагодарила всевышнего, родителей и организацию "Мисс Индия" за руководство и поддержку.