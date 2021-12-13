https://ria.ru/20211213/mikhalkov-1763510501.html

Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России - РИА Новости, 13.12.2021

Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Режиссера Никиту Михалкова переизбрали на пост председателя Союза кинематографистов РФ на XI съезде организации в Центральном доме кинематографистов, сказал РИА РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:52

2021-12-13T16:52

2021-12-13T16:52

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режиссера Никиту Михалкова переизбрали на пост председателя Союза кинематографистов РФ на XI съезде организации в Центральном доме кинематографистов, сказал РИА Новости секретарь по организационным вопросам Михаил Калинин."Михалкова избрали", - сказал собеседник агентства."Итоги съезда – утвердили поправки к уставу, заслушали доклад ревизионной комиссии и приняли работу союза "удовлетворительной", заслушали доклад председателя Союза кинематографистов", - добавил он.Также Калинин отметил, что собрание пока не завершено, так как "еще не избрали правление, еще не проголосовали за некоторые документы".Трансляцию заседания можно смотреть онлайн.

https://ria.ru/20211213/kino-1763437015.html

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союз кинематографистов рф, никита михалков, новости культуры, кино и сериалы