https://ria.ru/20211213/migranty-1763545685.html

Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС

Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС - РИА Новости, 13.12.2021

Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в 2021 году. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:44

2021-12-13T19:44

2021-12-13T20:03

в мире

эфиопия

белоруссия

евросоюз

брюссель

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

совет ес

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в 2021 году.Выступая на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, Боррель назвал кризис в Эфиопии и отсутствие должной реакции на него со стороны Брюсселя "главным разочарованием уходящего года", "в то время как в кризисе с мигрантами на границе с Белоруссией мы, напротив, сумели добиться главного успеха"."Это последняя пресс-конференция в этом году, и я должен признать, что ситуация в Эфиопии была одним из самых обсуждаемых вопросов в этом году, это и мое самое большое разочарование, поскольку мы не смогли должным образом среагировать на самые масштабные нарушения прав человека, в том числе массовые изнасилования и убийства… мы не смогли это остановить, не смогли принять нужные меры из-за отсутствия единства в Совете ЕС", - пояснил Боррель.Касаясь миграционного кризиса у границ ЕС и Белоруссии, глава дипломатии ЕС отметил, что "мы сумели остановить потоки мигрантов (из третьих стран – ред.) в Белоруссию и из Белоруссии в ЕС… Лукашенко не смог добиться своих целей. Сегодня у него проблемы. Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой".По словам главы евродипломатии, Евросоюз поддерживал контакты с 24 странами, откуда мигранты доставлялись в Белоруссию.

https://ria.ru/20211210/migranty-1763129770.html

эфиопия

белоруссия

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в мире, эфиопия, белоруссия, евросоюз, брюссель, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, совет ес