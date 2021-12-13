Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/migranty-1763545685.html
Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС
Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС - РИА Новости, 13.12.2021
Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в 2021 году. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:44
2021-12-13T20:03
в мире
эфиопия
белоруссия
евросоюз
брюссель
жозеп боррель
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
совет ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2fedb554fcb8d77e32b2913cc744639.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в 2021 году.Выступая на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, Боррель назвал кризис в Эфиопии и отсутствие должной реакции на него со стороны Брюсселя "главным разочарованием уходящего года", "в то время как в кризисе с мигрантами на границе с Белоруссией мы, напротив, сумели добиться главного успеха"."Это последняя пресс-конференция в этом году, и я должен признать, что ситуация в Эфиопии была одним из самых обсуждаемых вопросов в этом году, это и мое самое большое разочарование, поскольку мы не смогли должным образом среагировать на самые масштабные нарушения прав человека, в том числе массовые изнасилования и убийства… мы не смогли это остановить, не смогли принять нужные меры из-за отсутствия единства в Совете ЕС", - пояснил Боррель.Касаясь миграционного кризиса у границ ЕС и Белоруссии, глава дипломатии ЕС отметил, что "мы сумели остановить потоки мигрантов (из третьих стран – ред.) в Белоруссию и из Белоруссии в ЕС… Лукашенко не смог добиться своих целей. Сегодня у него проблемы. Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой".По словам главы евродипломатии, Евросоюз поддерживал контакты с 24 странами, откуда мигранты доставлялись в Белоруссию.
https://ria.ru/20211210/migranty-1763129770.html
эфиопия
белоруссия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211220_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_c21a1c2b71163bd89cb18530534ed6d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эфиопия, белоруссия, евросоюз, брюссель, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, совет ес
19:44 13.12.2021 (обновлено: 20:03 13.12.2021)
 
Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС

Глава Евродимломатии Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в 2021 году.
Выступая на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, Боррель назвал кризис в Эфиопии и отсутствие должной реакции на него со стороны Брюсселя "главным разочарованием уходящего года", "в то время как в кризисе с мигрантами на границе с Белоруссией мы, напротив, сумели добиться главного успеха".
"Это последняя пресс-конференция в этом году, и я должен признать, что ситуация в Эфиопии была одним из самых обсуждаемых вопросов в этом году, это и мое самое большое разочарование, поскольку мы не смогли должным образом среагировать на самые масштабные нарушения прав человека, в том числе массовые изнасилования и убийства… мы не смогли это остановить, не смогли принять нужные меры из-за отсутствия единства в Совете ЕС", - пояснил Боррель.
Касаясь миграционного кризиса у границ ЕС и Белоруссии, глава дипломатии ЕС отметил, что "мы сумели остановить потоки мигрантов (из третьих стран – ред.) в Белоруссию и из Белоруссии в ЕС… Лукашенко не смог добиться своих целей. Сегодня у него проблемы. Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой".
По словам главы евродипломатии, Евросоюз поддерживал контакты с 24 странами, откуда мигранты доставлялись в Белоруссию.
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 14:41
Евросоюз обсудит помощь мигрантам в возвращении домой из Белоруссии
 
В миреЭфиопияБелоруссияЕвросоюзБрюссельЖозеп БоррельСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииСовет ЕС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
Лента новостейМолния
Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал Ассанжа