19:44 13.12.2021 (обновлено: 20:03 13.12.2021)
Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС
Глава Евродимломатии Боррель оценил остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в 2021 году.
Выступая на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, Боррель назвал кризис в Эфиопии и отсутствие должной реакции на него со стороны Брюсселя "главным разочарованием уходящего года", "в то время как в кризисе с мигрантами на границе с Белоруссией мы, напротив, сумели добиться главного успеха".
"Это последняя пресс-конференция в этом году, и я должен признать, что ситуация в Эфиопии была одним из самых обсуждаемых вопросов в этом году, это и мое самое большое разочарование, поскольку мы не смогли должным образом среагировать на самые масштабные нарушения прав человека, в том числе массовые изнасилования и убийства… мы не смогли это остановить, не смогли принять нужные меры из-за отсутствия единства в Совете ЕС", - пояснил Боррель.
Касаясь миграционного кризиса у границ ЕС и Белоруссии, глава дипломатии ЕС отметил, что "мы сумели остановить потоки мигрантов (из третьих стран – ред.) в Белоруссию и из Белоруссии в ЕС… Лукашенко не смог добиться своих целей. Сегодня у него проблемы. Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой".
По словам главы евродипломатии, Евросоюз поддерживал контакты с 24 странами, откуда мигранты доставлялись в Белоруссию.
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