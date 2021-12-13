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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211213/matritsa-1762999753.html
Приянка Чопра: на съемках "Матрицы" я нашла друзей на всю жизнь
Приянка Чопра: на съемках "Матрицы" я нашла друзей на всю жизнь - РИА Новости, 13.12.2021
Приянка Чопра: на съемках "Матрицы" я нашла друзей на всю жизнь
В прокат 16 декабря выходит долгожданное продолжение легендарной франшизы "Матрица". В четвертую картину под названием "Матрица: Воскрешение" вернулись Киану... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T08:00
2021-12-13T13:24
приянка чопра
культура
лана вачовски
киану ривз
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат 16 декабря выходит долгожданное продолжение легендарной франшизы "Матрица". В четвертую картину под названием "Матрица: Воскрешение" вернулись Киану Ривз и Кэри-Энни Мосс. Сюжет снова поставит Нео перед выбором, а новые персонажи окажутся не менее таинственными, чем уже известные.Одна из таких героинь — Сати, которую сыграла Приянка Чопра. К премьере актриса дала интервью РИА Новости и рассказала о том, в чем особенность работы с Ланой Вачовски, почему на съемках она чувствовала себя как настоящая девочка-фанатка, что воссоздали из первого фильма и чему ее научила жизнь в разных странах мира.— Как и когда вы увидели первую "Матрицу"? Помните впечатления?— Конечно! Я смотрела в кинотеатре с друзьями. Все, что мне приходило в голову, — мысль: это настоящая магия! Как они это сделали? Как снимали?Тогда я впервые задумалась о спецэффектах. Уже позже, когда сама снималась, вспоминала "Матрицу" как один из первых проектов, заинтересовавших меня магией кино.— Что для вас значит участие в фильме "Матрица: Воскрешение" — продолжении культовой франшизы со множеством поклонников во всем мире?— Быть частью наследия истории "Матрицы" — невероятная удача! Помню, как мне позвонил агент и сообщил, что Лана Вачовски хочет встретиться. Я в тот момент была в Индии, но вылетела в Сан-Франциско первым же рейсом.С учетом того, что четвертая часть напрямую продолжала франшизу и в нее вернулись Нео и Тринити, этот фильм стал еще более ожидаемым для всех.— Расскажите, каково было работать с Ланой?— Она безусловный лидер и очень четко представляла то, какими должны были быть наши персонажи. Она понимает эту вселенную как никто другой. Наверное, Лана единственная или одна из немногих, кто знает, что же такое Матрица на самом деле. Так что для меня важно было следовать ее указаниям.Лана обращает внимание на каждую деталь от освещения до костюмов и визуальных эффектов. Просто находиться на площадке было невероятно круто! Особенно меня впечатлило то, что некоторые декорации из первой "Матрицы" специально воссоздали для новой картины.— Фильм снимали в обстановке большой секретности. А как много подробностей раскрыли лично вам перед работой?— Изначально фильм везде позиционировался под кодовым названием "Проект мороженое" (частая практика для голливудских картин, чтобы не привлекать лишнего внимания фанатов во время съемок. — Прим. ред.). Мне просто рассказали о моем персонаже и ее роли в этой истории.Уже после встречи с Ланой, когда мы обсудили детали, мне дали сценарий и информацию о сценах, в которых я участвую.Это было волнующе — мы сидели в офисе Ланы, и она говорит: "Просто возьми сценарий". Он буквально был еще теплым — только что напечатанным! Это непередаваемое ощущение!— Как бы вы описали свою героиню Сати?— Я бы сказала, что Сати — женщина с определенной целью, у нее есть предназначение и она ждет момента, чтобы осуществить то, что должна. Когда в фильме ее история пересекается с Нео, мы узнаем, что это происходит далеко не впервые.Мне кажется, есть что-то по-настоящему могущественное в уверенной в себе женщине. А Сати именно такая. Она излучает тихую смелость, и это очень привлекательно.— В фильме появится много новых артистов. С кем из них у вас были совместные сцены?— Я снималась почти со всеми. Должна признаться, что, когда весь каст собрался первый раз, я почувствовала себя как самая настоящая девочка-фанатка! Уже потом я работала с потрясающими Джадой Пинкетт Смит, Яхьей Абдул-Матином II (он сыграл Морфеуса. — Прим. ред.), Джессикой Хенвик, Эрендирой Ибарра.И мне очень повезло: мы все сразу поладили между собой и стали проводить время вместе не только на площадке. Мне кажется, я нашла друзей на всю жизнь, и это большая редкость.А еще я была знакома с Брайаном Смитом — мы до этого вместе снимались в сериале "База Куантико". Так что было очень приятно увидеть его и снова с ним поработать на площадке.— Вообще насколько вам близок жанр фэнтези и научной фантастики?— Очень! Когда я росла, увлекалась книгами в этом жанре и комиксами: буквально всем от Нэнси Дрю (книжный и киноперсонаж, девушка-детектив. — Прим. ред.) до "Великолепной пятерки" (серия детских детективных книг английской писательницы Энид Блайтон. — Прим. ред.) и сказок братьев Гримм.Я росла в разных странах мира, поэтому читала французские истории про Астерикса и Обеликса, бельгийские про Тинтина, американские Archie Comics или индийские про Чача Чаудхари.— Как считаете, почему Нео и Тринити так запомнились зрителям? Почему их отношения до сих пор остаются такими актуальными?— Мне кажется, это все из-за самой истории, детально прописанной. Она заставляет нас задаваться вопросами о самосознании, о нашей реальности, подвергать ее сомнению. "Матрица" рассуждает о восприятии, о том, каким мы видим настоящее и является ли оно таковым. Мне кажется, каждому близки или по крайней мере знакомы эти вопросы. Хоть раз вы наверняка задавали их себе.К тому же Нео и Тринити блестяще показаны на экране благодаря работе Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс. Настолько, что вы хотите присоединиться к ним в их путешествии. А их отношения стали настоящей классикой.Фильм "Матрица: Воскрешение" выходит в прокат 16 декабря.
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приянка чопра, лана вачовски, киану ривз, знаменитости, кино и сериалы
08:00 13.12.2021 (обновлено: 13:24 13.12.2021)
 

Приянка Чопра: на съемках "Матрицы" я нашла друзей на всю жизнь

© Warner Bros.Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
© Warner Bros.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат 16 декабря выходит долгожданное продолжение легендарной франшизы "Матрица". В четвертую картину под названием "Матрица: Воскрешение" вернулись Киану Ривз и Кэри-Энни Мосс. Сюжет снова поставит Нео перед выбором, а новые персонажи окажутся не менее таинственными, чем уже известные.
Одна из таких героинь — Сати, которую сыграла Приянка Чопра. К премьере актриса дала интервью РИА Новости и рассказала о том, в чем особенность работы с Ланой Вачовски, почему на съемках она чувствовала себя как настоящая девочка-фанатка, что воссоздали из первого фильма и чему ее научила жизнь в разных странах мира.
Как и когда вы увидели первую "Матрицу"? Помните впечатления?
— Конечно! Я смотрела в кинотеатре с друзьями. Все, что мне приходило в голову, — мысль: это настоящая магия! Как они это сделали? Как снимали?
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)
Кадр из фильма "Матрица"
Тогда я впервые задумалась о спецэффектах. Уже позже, когда сама снималась, вспоминала "Матрицу" как один из первых проектов, заинтересовавших меня магией кино.
Что для вас значит участие в фильме "Матрица: Воскрешение" — продолжении культовой франшизы со множеством поклонников во всем мире?
© Фото : Warner Bros.Вачовски на съемках фильма "Матрица: Воскрешение"
Съемки фильма Матрица: Воскрешение - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Warner Bros.
Вачовски на съемках фильма "Матрица: Воскрешение"
— Быть частью наследия истории "Матрицы" — невероятная удача! Помню, как мне позвонил агент и сообщил, что Лана Вачовски хочет встретиться. Я в тот момент была в Индии, но вылетела в Сан-Франциско первым же рейсом.
С учетом того, что четвертая часть напрямую продолжала франшизу и в нее вернулись Нео и Тринити, этот фильм стал еще более ожидаемым для всех.
© Warner Bros.Ривз и Мосс в фильме "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
© Warner Bros.
Ривз и Мосс в фильме "Матрица: Воскрешение"
Расскажите, каково было работать с Ланой?
— Она безусловный лидер и очень четко представляла то, какими должны были быть наши персонажи. Она понимает эту вселенную как никто другой. Наверное, Лана единственная или одна из немногих, кто знает, что же такое Матрица на самом деле. Так что для меня важно было следовать ее указаниям.
© REUTERS / Henry NichollsПриянка Чопра на Fashion Awards 2021 в Лондоне
Приянка Чопра на Fashion Awards 2021 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
Приянка Чопра на Fashion Awards 2021 в Лондоне
Лана обращает внимание на каждую деталь от освещения до костюмов и визуальных эффектов. Просто находиться на площадке было невероятно круто! Особенно меня впечатлило то, что некоторые декорации из первой "Матрицы" специально воссоздали для новой картины.
© Предоставлено Mauris FilmКадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Предоставлено Mauris Film
Кадр из фильма "Матрица"
Фильм снимали в обстановке большой секретности. А как много подробностей раскрыли лично вам перед работой?
— Изначально фильм везде позиционировался под кодовым названием "Проект мороженое" (частая практика для голливудских картин, чтобы не привлекать лишнего внимания фанатов во время съемок. — Прим. ред.). Мне просто рассказали о моем персонаже и ее роли в этой истории.
Уже после встречи с Ланой, когда мы обсудили детали, мне дали сценарий и информацию о сценах, в которых я участвую.
© Warner Bros.Чопра в фильме "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
© Warner Bros.
Чопра в фильме "Матрица: Воскрешение"
Это было волнующе — мы сидели в офисе Ланы, и она говорит: "Просто возьми сценарий". Он буквально был еще теплым — только что напечатанным! Это непередаваемое ощущение!
— Как бы вы описали свою героиню Сати?
— Я бы сказала, что Сати — женщина с определенной целью, у нее есть предназначение и она ждет момента, чтобы осуществить то, что должна. Когда в фильме ее история пересекается с Нео, мы узнаем, что это происходит далеко не впервые.
© AFP 2021 / Getty Images North America / Alexander TamargoЧопра на кинофестивале
Актриса Приянка Чопра на мировой премьере фильма Спасатели Малибу в Майами - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Alexander Tamargo
Чопра на кинофестивале
Мне кажется, есть что-то по-настоящему могущественное в уверенной в себе женщине. А Сати именно такая. Она излучает тихую смелость, и это очень привлекательно.
— В фильме появится много новых артистов. С кем из них у вас были совместные сцены?
— Я снималась почти со всеми. Должна признаться, что, когда весь каст собрался первый раз, я почувствовала себя как самая настоящая девочка-фанатка! Уже потом я работала с потрясающими Джадой Пинкетт Смит, Яхьей Абдул-Матином II (он сыграл Морфеуса. — Прим. ред.), Джессикой Хенвик, Эрендирой Ибарра.
И мне очень повезло: мы все сразу поладили между собой и стали проводить время вместе не только на площадке. Мне кажется, я нашла друзей на всю жизнь, и это большая редкость.
© Warner Bros.

Патрик-Харрис и Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
1 из 3

Патрик-Харрис и Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
© Warner Bros.Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
2 из 3
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
© Warner Bros.

Сцена из фильма "Матрица: Воскрешение"

Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
3 из 3

Сцена из фильма "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
1 из 3

Патрик-Харрис и Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
2 из 3
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Warner Bros.
3 из 3

Сцена из фильма "Матрица: Воскрешение"

© Warner Bros.
А еще я была знакома с Брайаном Смитом — мы до этого вместе снимались в сериале "База Куантико". Так что было очень приятно увидеть его и снова с ним поработать на площадке.
— Вообще насколько вам близок жанр фэнтези и научной фантастики?
— Очень! Когда я росла, увлекалась книгами в этом жанре и комиксами: буквально всем от Нэнси Дрю (книжный и киноперсонаж, девушка-детектив. — Прим. ред.) до "Великолепной пятерки" (серия детских детективных книг английской писательницы Энид Блайтон. — Прим. ред.) и сказок братьев Гримм.
© Warner Bros.Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
© Warner Bros.
Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"
Я росла в разных странах мира, поэтому читала французские истории про Астерикса и Обеликса, бельгийские про Тинтина, американские Archie Comics или индийские про Чача Чаудхари.
— Как считаете, почему Нео и Тринити так запомнились зрителям? Почему их отношения до сих пор остаются такими актуальными?
— Мне кажется, это все из-за самой истории, детально прописанной. Она заставляет нас задаваться вопросами о самосознании, о нашей реальности, подвергать ее сомнению. "Матрица" рассуждает о восприятии, о том, каким мы видим настоящее и является ли оно таковым. Мне кажется, каждому близки или по крайней мере знакомы эти вопросы. Хоть раз вы наверняка задавали их себе.
© Warner Bros.Мосс и Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"
Кадр из фильма Матрица: Воскрешение
© Warner Bros.
Мосс и Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"
К тому же Нео и Тринити блестяще показаны на экране благодаря работе Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс. Настолько, что вы хотите присоединиться к ним в их путешествии. А их отношения стали настоящей классикой.
Фильм "Матрица: Воскрешение" выходит в прокат 16 декабря.
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