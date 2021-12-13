15:45 13.12.2021 (обновлено: 17:27 13.12.2021)
Time признал Илона Маска "Человеком года"
Журнал Time признал миллиардера Илона Маска "Человеком года — 2021"
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
"Человек года — символ влияния, немногие больше повлияли на жизнь на Земле, чем Илон Маск, а в перспективе и на жизнь за пределами Земли", — посчитали журналисты.
Они отметили работу Маска над космической и автомобильной компаниями, его активность в соцсетях, несмотря на "странные шутки" в твиттере, влияние заявлений бизнесмена на фондовые биржи и рынок криптовалют. Его назвали "вездесущим".
Сам же Маск в ответ на вопрос, кем он восхищается, назвал "тех, кто приносит положительный вклад для человечества и делает по-настоящему полезные вещи" в какой бы то ни было сфере.
Они отметили работу Маска над космической и автомобильной компаниями, его активность в соцсетях, несмотря на "странные шутки" в твиттере, влияние заявлений бизнесмена на фондовые биржи и рынок криптовалют. Его назвали "вездесущим".
Сам же Маск в ответ на вопрос, кем он восхищается, назвал "тех, кто приносит положительный вклад для человечества и делает по-настоящему полезные вещи" в какой бы то ни было сфере.
Ранее выбор сделали читатели издания: большинство из них — 24 процента — проголосовали за президента Бразилии Жаира Болсонару, против которого на родине идет расследование из-за его высказываний о связи вакцинации от COVID-19 c риском развития СПИДа.
Второе место занял бывший глава государства Дональд Трамп с 9 процентами голосов. Еще 6,3 процента читателей отдали третье место врачам, сражающимся с коронавирусом, которые первенствовали в прошлом году.
В 2020 году в этой номинации отметили нынешних президента и вице-президента США Джо Байдена и Камалу Харрис. Годом ранее журнал присудил это звание экоактивистке Грете Тунберг.
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