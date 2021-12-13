https://ria.ru/20211213/mask-1763490415.html

Time признал Илона Маска "Человеком года"

Time признал Илона Маска "Человеком года" - РИА Новости, 13.12.2021

Time признал Илона Маска "Человеком года"

Основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск назван "Человеком года" по версии журнала Time. Церемонию объявления победителей транслировали на... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:45

2021-12-13T15:45

2021-12-13T17:27

в мире

сша

time (журнал)

илон маск

джо байден

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youtube

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск назван "Человеком года" по версии журнала Time. Церемонию объявления победителей транслировали на ютьюбе."Человек года — символ влияния, немногие больше повлияли на жизнь на Земле, чем Илон Маск, а в перспективе и на жизнь за пределами Земли", — посчитали журналисты.Они отметили работу Маска над космической и автомобильной компаниями, его активность в соцсетях, несмотря на "странные шутки" в твиттере, влияние заявлений бизнесмена на фондовые биржи и рынок криптовалют. Его назвали "вездесущим".Сам же Маск в ответ на вопрос, кем он восхищается, назвал "тех, кто приносит положительный вклад для человечества и делает по-настоящему полезные вещи" в какой бы то ни было сфере.Ранее выбор сделали читатели издания: большинство из них — 24 процента — проголосовали за президента Бразилии Жаира Болсонару, против которого на родине идет расследование из-за его высказываний о связи вакцинации от COVID-19 c риском развития СПИДа.Второе место занял бывший глава государства Дональд Трамп с 9 процентами голосов. Еще 6,3 процента читателей отдали третье место врачам, сражающимся с коронавирусом, которые первенствовали в прошлом году.В 2020 году в этой номинации отметили нынешних президента и вице-президента США Джо Байдена и Камалу Харрис. Годом ранее журнал присудил это звание экоактивистке Грете Тунберг.

https://ria.ru/20211208/mask-1762741771.html

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в мире, сша, time (журнал), илон маск, джо байден, spacex, youtube, камала харрис