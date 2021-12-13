https://ria.ru/20211213/listvyazhnaya-1763520705.html

Суд оставил в СИЗО госинспекторов Ростехнадзора и замдиректора "Листвяжной"

Суд оставил в СИЗО госинспекторов Ростехнадзора и замдиректора "Листвяжной" - РИА Новости, 13.12.2021

Суд оставил в СИЗО госинспекторов Ростехнадзора и замдиректора "Листвяжной"

Кемеровский областной суд признал законным решение суда первой инстанции об аресте на два месяца первого заместителя директора шахты "Листвяжная", где в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:39

2021-12-13T17:39

2021-12-13T17:39

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

кемеровский областной суд

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение суда первой инстанции об аресте на два месяца первого заместителя директора шахты "Листвяжная", где в результате взрыва метана погиб 51 человек, Андрея Молоствова и главных государственных инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, сообщается на сайте суда.Все три фигуранта дела были взяты под стражу 27 ноября сроком на два месяца."Тринадцатого декабря 2021 года Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых Семыкина В.В., Молоствова А.Б., Винокурова С.А. на постановления Центрального районного суда г. Кемерово... Кемеровским областным судом разрешен вопрос о законности и обоснованности постановлений в части избрания меры пресечения в отношении обвиняемых. По итогам судебных заседаний суд апелляционной инстанции постановления Центрального районного суда г. Кемерово от 27 ноября 2021 года оставил без изменения, апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых - без удовлетворения", – говорится в сообщении.Молоствов был задержан 25 ноября. По данным следствия, ему, как и директору шахты Сергею Махракову, а также начальнику участка Сергею Герасименок, вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин арестованы по делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211211/shakhta-1763242758.html

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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кемеровский областной суд, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе