https://ria.ru/20211213/listvyazhnaya-1763435748.html

Суд оставил в СИЗО руководство шахты "Листвяжная"

Суд оставил в СИЗО руководство шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 13.12.2021

Суд оставил в СИЗО руководство шахты "Листвяжная"

Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте руководства шахты "Листвяжная", где в результате взрыва метана погиб 51... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:34

2021-12-13T12:34

2021-12-13T12:34

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

кемеровский областной суд

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760851815_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_ae7040cfb05ba014c03706c517f178f4.jpg

КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Кемеровский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте руководства шахты "Листвяжная", где в результате взрыва метана погиб 51 человек, сообщается на сайте суда.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов."Кемеровским областным судом рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых Махракова С.И., Герасименка С.В… Постановления Центрального районного суда г. Кемерово от 27 ноября 2021 года оставлены без изменения, апелляционные жалобы адвокатов… - без удовлетворения", – говорится в сообщении.Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761931951.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кемеровский областной суд, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе