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На "Листвяжной" подняли тело последнего погибшего

На "Листвяжной" подняли тело последнего погибшего - РИА Новости, 13.12.2021

На "Листвяжной" подняли тело последнего погибшего

Поисковые работы на "Листвяжной" завершены, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T04:53

2021-12-13T04:53

2021-12-13T08:35

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Поисковые работы на "Листвяжной" завершены, сообщили в МЧС России.Сотрудники провели разведку горных выработок аварийного участка шахты протяженностью 41 километр."При проведении аварийно-восстановительных работ возведены 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановлены шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг, в нормальном режиме запущен вентилятор главного проветривания шахты. Из подтопленных частей горных выработок откачано свыше 20 тысяч кубометров воды", — рассказали в министерстве.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися направились горноспасатели. Позднее их пришлось отозвать из-за опасности взрыва.По предварительным данным, к инциденту привел взрыв метана. Погиб 51 человек, из них 46 рабочих и пять сотрудников МЧС. Пострадали более ста человек.

кемеровская область

россия

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кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе