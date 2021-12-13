https://ria.ru/20211213/lira-1763400492.html

Турецкая лира обновила антирекорд

Турецкая лира обновила антирекорд - РИА Новости, 13.12.2021

Турецкая лира обновила антирекорд

Турецкая валюта в очередной раз обновила исторический минимум, преодолев отметку 14 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:04

2021-12-13T10:04

2021-12-13T10:04

экономика

турция

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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Турецкая валюта в очередной раз обновила исторический минимум, преодолев отметку 14 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.Валютные торги в понедельник начались с отметки 13,87 лиры за доллар, а по состоянию на 9.40 мск курс доллара достиг исторического минимума – 14,1 лиры. Эксперты связывают это с ожидаемым 16 декабря новым снижением учетной ставки центробанком Турции.Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%. Максимальное суточное падение за последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября - лира в этот день обвалилась на 16%. Это произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.

https://ria.ru/20211212/dollar-1763236029.html

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экономика, турция