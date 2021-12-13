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Global Finance признал ВТБ лидером в сфере торгового финансирования
Global Finance признал ВТБ лидером в сфере торгового финансирования - РИА Новости, 13.12.2021
Global Finance признал ВТБ лидером в сфере торгового финансирования
Банк ВТБ впервые стал лучшим банком по торговому финансированию на развивающихся рынках, а также в шестой раз лучшим банком по торговому финансированию в России РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:23
2021-12-13T18:23
новости компаний - экономика
втб
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Банк ВТБ впервые стал лучшим банком по торговому финансированию на развивающихся рынках, а также в шестой раз лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance, сообщает пресс-служба банка.Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители ведущих банков, отраслевые аналитики, руководители крупных компаний, выбрало победителя на основе таких критериев, как объем сделок, международное присутствие, клиентоориентированность и инновационность.В сообщении банка отмечается, что поддержка клиентов с помощью полного спектра продуктов торгового и экспортного финансирования является одним из приоритетов банка. В 2021 году наблюдался повышенный интерес к решениям в области финансирования экспорта со стороны компаний на развивающихся рынках. В свою очередь, команда банка активно работала над индивидуальными и инновационными решениями для клиентов, реализовав свыше 500 сделок с контрагентами из более чем 45 стран.ВТБ показал значительный рост объема поддержки как российского экспорта, так и финансирования торговых операций клиентов из стран СНГ. Кроме того, благодаря глобальному присутствию группы, удалось реализовать ряд уникальных для российской банковской группы сделок, в том числе с участием международных экспортно-кредитных агентств - немецкого Euler Hermes и китайского SINOSURE.Банк ВТБ предоставляет продукты и услуги торгового и экспортного финансирования не только на рынке РФ, но также в СНГ, Азии и Европе. Группа ВТБ за счет своего глобального присутствия обеспечивает всестороннюю поддержку российского экспорта, в том числе путем финансирования зарубежных партнеров российских клиентов, широкого спектра кредитных продуктов и операций документарного бизнеса.
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новости компаний - экономика, втб, россия
18:23 13.12.2021
 

Global Finance признал ВТБ лидером в сфере торгового финансирования

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Банк ВТБ впервые стал лучшим банком по торговому финансированию на развивающихся рынках, а также в шестой раз лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance, сообщает пресс-служба банка.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители ведущих банков, отраслевые аналитики, руководители крупных компаний, выбрало победителя на основе таких критериев, как объем сделок, международное присутствие, клиентоориентированность и инновационность.
В сообщении банка отмечается, что поддержка клиентов с помощью полного спектра продуктов торгового и экспортного финансирования является одним из приоритетов банка. В 2021 году наблюдался повышенный интерес к решениям в области финансирования экспорта со стороны компаний на развивающихся рынках. В свою очередь, команда банка активно работала над индивидуальными и инновационными решениями для клиентов, реализовав свыше 500 сделок с контрагентами из более чем 45 стран.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 10:04Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ: российские банки за 11 месяцев выдали рекордные 5 трлн рублей ипотеки
ВТБ показал значительный рост объема поддержки как российского экспорта, так и финансирования торговых операций клиентов из стран СНГ. Кроме того, благодаря глобальному присутствию группы, удалось реализовать ряд уникальных для российской банковской группы сделок, в том числе с участием международных экспортно-кредитных агентств - немецкого Euler Hermes и китайского SINOSURE.
"За прошедший год команда торгового и экспортного финансирования проделала большую работу по расширению линейки продуктов и услуг торгового и экспортного финансирования, поиску оптимальных для наших клиентов решений и их эффективной реализации. Это позволило ВТБ не только сохранить позиции лучшего банка в этом направлении в России, но и стать лидером на развивающихся рынках. Рад, что деятельность ВТБ вновь отмечена международным экспертным сообществом, и уверен, что профессионализм и экспертиза нашей команды позволят продолжить поддержку клиентов в постоянно меняющихся рыночных условиях", - отметил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.
Банк ВТБ предоставляет продукты и услуги торгового и экспортного финансирования не только на рынке РФ, но также в СНГ, Азии и Европе. Группа ВТБ за счет своего глобального присутствия обеспечивает всестороннюю поддержку российского экспорта, в том числе путем финансирования зарубежных партнеров российских клиентов, широкого спектра кредитных продуктов и операций документарного бизнеса.
Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 17:14Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ: банк должен помочь клиентам сформулировать их ESG-повестку
 
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