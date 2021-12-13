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Global Finance признал ВТБ лидером в сфере торгового финансирования

Global Finance признал ВТБ лидером в сфере торгового финансирования - РИА Новости, 13.12.2021

Global Finance признал ВТБ лидером в сфере торгового финансирования

Банк ВТБ впервые стал лучшим банком по торговому финансированию на развивающихся рынках, а также в шестой раз лучшим банком по торговому финансированию в России РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:23

2021-12-13T18:23

2021-12-13T18:23

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Банк ВТБ впервые стал лучшим банком по торговому финансированию на развивающихся рынках, а также в шестой раз лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance, сообщает пресс-служба банка.Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители ведущих банков, отраслевые аналитики, руководители крупных компаний, выбрало победителя на основе таких критериев, как объем сделок, международное присутствие, клиентоориентированность и инновационность.В сообщении банка отмечается, что поддержка клиентов с помощью полного спектра продуктов торгового и экспортного финансирования является одним из приоритетов банка. В 2021 году наблюдался повышенный интерес к решениям в области финансирования экспорта со стороны компаний на развивающихся рынках. В свою очередь, команда банка активно работала над индивидуальными и инновационными решениями для клиентов, реализовав свыше 500 сделок с контрагентами из более чем 45 стран.ВТБ показал значительный рост объема поддержки как российского экспорта, так и финансирования торговых операций клиентов из стран СНГ. Кроме того, благодаря глобальному присутствию группы, удалось реализовать ряд уникальных для российской банковской группы сделок, в том числе с участием международных экспортно-кредитных агентств - немецкого Euler Hermes и китайского SINOSURE.Банк ВТБ предоставляет продукты и услуги торгового и экспортного финансирования не только на рынке РФ, но также в СНГ, Азии и Европе. Группа ВТБ за счет своего глобального присутствия обеспечивает всестороннюю поддержку российского экспорта, в том числе путем финансирования зарубежных партнеров российских клиентов, широкого спектра кредитных продуктов и операций документарного бизнеса.

https://realty.ria.ru/20211201/ipoteka-1761583372.html

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