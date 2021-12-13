https://ria.ru/20211213/lenoblast-1763406521.html

В Ленобласти наградили лучших аграриев региона по итогам 2021 года

В Ленобласти наградили лучших аграриев региона по итогам 2021 года - РИА Новости, 13.12.2021

В Ленобласти наградили лучших аграриев региона по итогам 2021 года

В Ленинградской области отметили лучшие предприятия и лучших работников агропромышленного комплекса (АПК) региона; награды по итогам 2021 года получили четыре... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:33

2021-12-13T10:33

2021-12-13T10:33

ленинградская область

гатчинский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Ленинградской области отметили лучшие предприятия и лучших работников агропромышленного комплекса (АПК) региона; награды по итогам 2021 года получили четыре производства, сообщил губернатор Александр Дрозденко в рамках празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ленинградской области.По его словам, несмотря ни на какие капризы погоды и ковида, аграрии продолжают трудиться и выполнять свои обязательства. По итогам 2021 года АПК показывает рост 6,3%."Мы обеспечиваем жителей области основными продуктами питания, а также остаёмся лидерами России по производству яиц, молока, мяса птицы, форели, грибам. Мы перевыполнили показатели года по экспорту, продолжаем реализовывать инвестпроекты, строить соцобъекты на селе. За всеми этими успехами стоит нелегкий, ежедневный, кропотливый труд аграриев. Спасибо вам за вашу работу! Я с гордостью говорю, что я выходец из АПК, и любого из вас могу назвать коллегой", — сказал Дрозденко.Лучшим сельхозпредприятием года названо ЗАО "Рабитицы" Волосовского района— генеральный директор Леонид Саплицкий, лучшим руководителем сельхозпредприятия — генеральный директор ЗАО "Племенной завод Приневское" Всеволожского района Мухажир Этуев, лучшим фермерским хозяйством года признано КФХ Сергея Гордиенко из Волховского района, сельскохозяйственной династией года — династия Пухляковых из Гатчинского района.Также в ходе торжественного мероприятия награды получили лучший тракторист, доярка, животновод, агроном и бухгалтер — всего 25 номинантам вручены дипломы лучших по профессии. В честь профессионального праздника передовикам отрасли были вручены государственные награды, награды министерства сельского хозяйства России, Государственной Думы, губернатора Ленинградской области, добавили, в свою очередь, в пресс-службе.

https://ria.ru/20211207/blagoustroystvo-1762620882.html

гатчинский район

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гатчинский район, александр дрозденко