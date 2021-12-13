04:28 13.12.2021 (обновлено: 06:17 13.12.2021)
Ученые заявили, что препарат от алкоголизма может быть эффективен от COVID
"Известия": препарат от алкоголизма дисульфирам может помочь в лечении от COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Возможная эффективность препарата для лечения алкогольной зависимости дисульфирам против COVID-19 предполагалась с самого начала пандемии, заявил в беседе с "Известиями" заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
Ранее американские ученые опубликовали исследование, показывающее, что прием дисульфирама связан с уменьшением риска COVID-19. В анализе использовали данные 944 127 человек, из которых 2233 пациентов принимали дисульфирам. Результаты исследования показали, что у лечившихся от алкоголизма этим препаратом риск заболеть COVID-19 был на 34 процента ниже, кроме того, ни один человек из них не умер от коронавирусной инфекции.
"Возможная польза от применения дисульфирама в задачах борьбы с COVID-19 была обоснована моделированием еще в первые месяцы пандемии. Предполагалось, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой) и нарушает его работу. Кроме того, предполагалось наличие дополнительного механизма работы, который состоит в противодействии уменьшению количества глутатиона — важного антиоксиданта, недостаток которого в организме при COVID-19 не предвещает ничего хорошего", — объяснил Отставнов.
При этом специалист отметил, что данные моделирования не всегда могут совпасть с положением дел на практике, но исследование американских ученых позволяет предположить, что польза от применения лекарства существует не только в результатах расчетов специалистов.
Тем не менее, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения, подчеркнул Отставнов.