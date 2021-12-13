https://ria.ru/20211213/lekarstvo-1763387324.html

Ученые заявили, что препарат от алкоголизма может быть эффективен от COVID

Ученые заявили, что препарат от алкоголизма может быть эффективен от COVID - РИА Новости, 13.12.2021

Ученые заявили, что препарат от алкоголизма может быть эффективен от COVID

Возможная эффективность препарата для лечения алкогольной зависимости дисульфирам против COVID-19 предполагалась с самого начала пандемии, заявил в беседе с... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T04:28

2021-12-13T04:28

2021-12-13T06:17

распространение коронавируса

общество

московский физико-технический институт

коронавирус covid-19

станислав отставнов

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_159:0:2616:1382_1920x0_80_0_0_6e27a696707cbb166de6d9e5563cfef8.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Возможная эффективность препарата для лечения алкогольной зависимости дисульфирам против COVID-19 предполагалась с самого начала пандемии, заявил в беседе с "Известиями" заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.Ранее американские ученые опубликовали исследование, показывающее, что прием дисульфирама связан с уменьшением риска COVID-19. В анализе использовали данные 944 127 человек, из которых 2233 пациентов принимали дисульфирам. Результаты исследования показали, что у лечившихся от алкоголизма этим препаратом риск заболеть COVID-19 был на 34 процента ниже, кроме того, ни один человек из них не умер от коронавирусной инфекции.При этом специалист отметил, что данные моделирования не всегда могут совпасть с положением дел на практике, но исследование американских ученых позволяет предположить, что польза от применения лекарства существует не только в результатах расчетов специалистов.Тем не менее, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения, подчеркнул Отставнов.

https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763377257.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский физико-технический институт, коронавирус covid-19, станислав отставнов, медицина