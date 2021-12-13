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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211213/lekarstvo-1763387324.html
Ученые заявили, что препарат от алкоголизма может быть эффективен от COVID
Ученые заявили, что препарат от алкоголизма может быть эффективен от COVID - РИА Новости, 13.12.2021
Ученые заявили, что препарат от алкоголизма может быть эффективен от COVID
Возможная эффективность препарата для лечения алкогольной зависимости дисульфирам против COVID-19 предполагалась с самого начала пандемии, заявил в беседе с... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T04:28
2021-12-13T06:17
распространение коронавируса
общество
московский физико-технический институт
коронавирус covid-19
станислав отставнов
медицина
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Возможная эффективность препарата для лечения алкогольной зависимости дисульфирам против COVID-19 предполагалась с самого начала пандемии, заявил в беседе с "Известиями" заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.Ранее американские ученые опубликовали исследование, показывающее, что прием дисульфирама связан с уменьшением риска COVID-19. В анализе использовали данные 944 127 человек, из которых 2233 пациентов принимали дисульфирам. Результаты исследования показали, что у лечившихся от алкоголизма этим препаратом риск заболеть COVID-19 был на 34 процента ниже, кроме того, ни один человек из них не умер от коронавирусной инфекции.При этом специалист отметил, что данные моделирования не всегда могут совпасть с положением дел на практике, но исследование американских ученых позволяет предположить, что польза от применения лекарства существует не только в результатах расчетов специалистов.Тем не менее, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения, подчеркнул Отставнов.
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общество, московский физико-технический институт, коронавирус covid-19, станислав отставнов, медицина
04:28 13.12.2021 (обновлено: 06:17 13.12.2021)
 
Ученые заявили, что препарат от алкоголизма может быть эффективен от COVID

"Известия": препарат от алкоголизма дисульфирам может помочь в лечении от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Возможная эффективность препарата для лечения алкогольной зависимости дисульфирам против COVID-19 предполагалась с самого начала пандемии, заявил в беседе с "Известиями" заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
Ранее американские ученые опубликовали исследование, показывающее, что прием дисульфирама связан с уменьшением риска COVID-19. В анализе использовали данные 944 127 человек, из которых 2233 пациентов принимали дисульфирам. Результаты исследования показали, что у лечившихся от алкоголизма этим препаратом риск заболеть COVID-19 был на 34 процента ниже, кроме того, ни один человек из них не умер от коронавирусной инфекции.
"Возможная польза от применения дисульфирама в задачах борьбы с COVID-19 была обоснована моделированием еще в первые месяцы пандемии. Предполагалось, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой) и нарушает его работу. Кроме того, предполагалось наличие дополнительного механизма работы, который состоит в противодействии уменьшению количества глутатиона — важного антиоксиданта, недостаток которого в организме при COVID-19 не предвещает ничего хорошего", — объяснил Отставнов.
При этом специалист отметил, что данные моделирования не всегда могут совпасть с положением дел на практике, но исследование американских ученых позволяет предположить, что польза от применения лекарства существует не только в результатах расчетов специалистов.
Тем не менее, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения, подчеркнул Отставнов.
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Распространение коронавирусаОбществоМосковский физико-технический институтКоронавирус COVID-19Станислав ОтставновМедицина
 
 
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