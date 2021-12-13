https://ria.ru/20211213/krasnoselskiy-1763454763.html

Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья

Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья - РИА Новости, 13.12.2021

Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья

Действующий глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский победил на прошедших в воскресенье президентских выборах, получив... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:29

2021-12-13T13:29

2021-12-13T14:30

в мире

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Действующий глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский победил на прошедших в воскресенье президентских выборах, получив 79,4% голосов, сообщил в понедельник ЦИК ПМР.В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 144 тысяч местных жителей. На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.Пынзарь получил 11,8% голосов, 8,8% бюллетеней признаны недействительными. По уточненным данным ЦИК, итоговая явка составила 143 054 человек, или 35,2% от числа жителей республики.Для международного наблюдения в ПМР не смог попасть целый ряд российских известных экспертов и политологов. Сумевшие все же посетить Приднестровье некоторые международные наблюдатели отмечают спокойную обстановку, в которой проходили выборы, а также отсутствие нарушений.Состоявшиеся выборы проходили с наличием ряда особенностей. Оба зарегистрированных кандидата в ходе предвыборной кампании не представили свои программы в случае избрания на пост главы республики. Неизвестными остались и доверенные лица кандидатов. Во время голосования в качестве нововведения отсутствовал порог явки, а в бюллетене не было графы "против всех". Были особенности и в оборудовании избирательных участков, в частности, в кабинке для голосования отсутствовала шторка. По этому поводу в ЦИК была подана жалоба, которая была отклонена со ссылкой на то, что законом не оговорено количество шторок.Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову, пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211130/dodon-1761554926.html

https://ria.ru/20211119/moldaviya-1759810336.html

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в мире, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика